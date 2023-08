Portāls Pietiek.com šorīt publicējis AS “Sadales tīkls” valdes atalgojuma datus. Saskaņā ar tiem redzams, ka valde pērn nopelnījusi nepilnus 700 tūkstošus eiro un tādējādi ir viena no vislabāk atalgotajām valstī.

Pietiek.com apkopotā informācija:

Valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons

2022. gads: 154 934.97EUR

2021. gads: 157 549.44EUR

2020. gads: 157 026.25EUR

2019. gads: 147 665.50EUR

Valdes loceklis Raimonds Skrebs

2022. gads: 139 152.28EUR

2021. gads: 141 710.83EUR

2020. gads: 142 610.82EUR

2019. gads: 137 274.15EUR

Valdes locekle Baiba Priedīte

2022. gads: 139 297.58EUR

2021. gads:142 097.79EUR

Valdes locekle Kristīne Sarkane (attēlā)

2022. gads: 137 666.28EUR

2021. gads: 113 774.89EUR

Valdes loceklis Jānis Kirkovalds*

2022. gads: 139 298.46EUR

2021. gads: 141 787.34EUR

2020. gads: 142 630.26EUR

2019. gads: 132 946.93EUR

Valdes loceklis Vīgants Radziņš

Stājies amatā šā gada maijā

* darbu uzņēmumā beidzis

Te sociālajos tīklos pamatoti rodas jautājums, vai tiešām viņi paši ražo elektrību un strādā 48 stundas diennaktī?

Šādu informāciju saņemot, gribas sākt kļūt nepieklājīgiem…

Kādam rodas sajūta, ka elektrība būs dārga neatkarīgi no cenas biržā.

Vispār šodien no plkst. 11:00 – 17:00 elektrības cena biržā ir ar (-) zīmi,bet tu nesapriecājies,latvieti,jo tev jebkurā gadījumā būs jāmaksā vairākas reizes lielāks rēķins @Sadalestikls ,lai tās valdei pietiek kokaīnam un jaunam porsche

No 1. jūlija ir spēkā jaunie elektroenerģijas sadales tarifi, kas iedzīvotājiem stipri palielina elektrības ikmēneša maksājumu. Šajās dienās daudzi saņem rēķinus un sociālajos tīklos dalās ar emocijām – maksājamā summa daudziem sagādā sašutumu un bēdas.

Vienlaikus sociālajos tīklos cilvēki arī turpina publicēt pārdomas par nule saņemtajiem elektrības rēķiniem.

Vienam elektrības rēķinam līdz šim konstanta jaudas pozīcija no 2,48 eiro uz 12,16, bet otram no 2,48 uz 17,10. Te nav pat ne trīs reizes vairāk, nerunāsim par trešdaļu. Jauda 1F/ 16A pic.twitter.com/bqFz21HPC2

– 3 fāzes, 32 apmēri un 127 KWh, ko ar saules paneļiem saražo sev pats? 41 eiro. – 1 fāze, 16 ampēri un 206 KWh no tīkla par biržas tarifu ? 41 eiro.

Mums lauku mājā par elektrības pārvadi no 5 jūnijā uz 39 eur jūlijā. Tas nekas, ka elektrība raustās un daļa no kabeļiem līdz mājai tika pievilkti un apmaksāti kopā uz pusēm ar nabaga Latvenergo. Tagad mums, protams, no tā vairs nekas nepieder. pic.twitter.com/d4d5zL0fo7

