Stacionēto Covid-19 pacientu skaits sarucis līdz 742







Pagājušajā diennaktī slimnīcās ievietoti 30 jauni Covid-19 pacienti, bet 11 no tām izrakstīti, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Pēdējo reizi par mazāku diennaktī stacionēto Covid-19 pacientu skaitu bija ziņots 13.septembrī, kad slimnīcās diennaktī tika ievietoti 23 saslimušie. Līdz šim lielākais diennaktī stacionēto skaits fiksēts 2.novembrī, kad 24 stundās slimnīcās ievietoja 211 Covid-19 pacientus.

Stacionēto Covid-19 slimnieku skaits diennakts laikā sarucis no 744 līdz 742 pacientiem. Savukārt Slimību profilakses un kontroles centrs ziņoja par desmit pagājušajā diennaktī reģistrētiem Covid-19 pacientu nāves gadījumiem.

No stacionētajiem 615 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 127 jeb 17,12% – ar smagu slimības gaitu.

Kopumā līdz šim no slimnīcām Latvijā izrakstīti 22 329 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 230 Covid-19 gadījumi un reģistrēti desmit Covid-19 pacientu nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Pēdējo reizi zemāks saslimušo skaits reģistrēts 20.septembrī, kad ziņots par 189 diennaktī atklātiem Covid-19 gadījumiem.

Divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pagājušās diennakts laikā nedaudz samazinājies – no 592,3 līdz 586 gadījumiem.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 137 jeb 59,56% bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 93 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem pieci cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi – vecumā no 70 līdz 79 gadiem un trīs – 80 līdz 89 gadus veci.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem deviņi bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr viens – vakcinēts. Līdz šim kopumā reģistrēti 4277 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 4167 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 5,5%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sarucis līdz 11 094 cilvēkiem, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 257 559 cilvēkiem.