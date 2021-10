Foto: EPA/Scanpix/LETA

Stacionēto Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 980 gadījumus Ieteikt







Latvijas ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietoti 140 Covid-19 pacienti, bet 89 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits pieaudzis no 954 līdz 980, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 857 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 123 – ar smagu slimības gaitu. Tādējādi šobrīd 12,5% stacionēto ir smaga slimības gaita.

Līdz šim kopumā no slimnīcām ir tikuši izrakstīti 16 082 Covid-19 pacienti.

Pēdējo reizi stacionēto Covid-19 pacientu skaits pārsniedza 900 robežu 16.februārī, kad slimnīcās atradās 917 pacienti.

Saskaņā ar Veselības ministrijas 31.augusta valdības sēdē sniegto informāciju, galēja slimnīcu pārslodze tiktu sasniegta, stacionēto skaitam pārsniedzot 1500 robežu.

Arī veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) preses konferencē otrdien pieminēja 1500 stacionēto skaitu kā veselības nozares iezīmēto robežu.