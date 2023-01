Stājas spēkā aizliegums Latvijā piegādāt dabasgāzi no Krievijas

Lai gan G7 valstu grupas un Eiropas Savienības valstu noteikto sankciju dēļ krasi sašaurinājušies Krievijas naftas eksporta tirgi un tā spiesta pārdot naftu ar būtisku atlaidi, tomēr krasi samazināt Krievijas ieņēmumus no naftas eksporta pagaidām neizdodas. Foto: Nina Alizada/SHUTTERSTOCK

Stājas spēkā aizliegums piegādāt dabasgāzi no Krievijas, ko paredz grozījumi Enerģētikas likumā.

Grozījumus Enerģētikas likumā Saeima pieņēma 2022.gada 14.jūlijā un tie stājās spēkā 11.augustā.

Savukārt decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saskaņoja Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatora AS “Conexus Baltic Grid” sadarbībā ar Igaunijas pārvades sistēmas operatoru AS “Elering” izstrādāto vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu jauno redakciju, kas papildināta ar kārtību, kā tiks nodrošināts normatīvajos aktos noteiktais dabasgāzes piegādes aizliegums no Krievijas.

Tā kā līdzīgas izmaiņas, ierobežojot dabasgāzes piegādes no Krievijas, normatīvajā regulējumā pieņemtas arī Igaunijā, “Conexus” sadarbībā ar “Elering” izstrādāja kārtību, kādā veidā vienotajā Igaunijas un Latvijas balansēšanas zonā tiks nodrošināts dabasgāzes piegādes aizliegums no Krievijas.

Izņēmums noteikts tikai tranzīta plūsmām. Proti, caur Igaunijas, Latvijas un Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmām dabasgāze no Krievijas var tikt transportēta tikai uz Krievijā ietilpstošo Kaļiņingradas apgabalu. Pārvades sistēmas operatoriem būs tiesības dabasgāzes tranzīta jaudas piešķiršanas pieprasījumu arī noraidīt, lai tādējādi mazinātu ietekmi uz citiem sistēmas lietotājiem un veicinātu piegādes drošumu reģionā.

SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola norāda, ka noteikumos precīzi atrunātas darbības un abu valstu – Latvijas un Igaunijas – dabasgāzes pārvades operatoru tiesības, lai reģionā nodrošinātu dabasgāzes apgādes drošumu, kā arī izpildītu Enerģētikas likumā noteikto aizliegumu Krievijas dabasgāzes piegādēm Latvijā. Regulējums attieksies uz vienoto Igaunijas un Latvijas balansēšanas zonu, kas darbojas dabasgāzes tirgū, kurā apvienoti trīs valstu – Somijas, Igaunijas un Latvijas – tirgi.

Latvijas un Igaunijas regulatīvās iestādes par vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu jaunās redakcijas virzīšanu saskaņošanai vienojās šogad 28.novembrī. Igaunijas regulatīvā iestāde lēmumu par šādas kārtības saskaņošanu pieņēmusi 30.novembrī, bet Latvijas regulatīvā iestāde SPRK padome – 8.decembrī.

Par vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu grozījumu projektu tika organizētā publiskā apspriešana, ko rīkoja “Conexus” sadarbībā ar “Elering”, kas ilga no 10.novembra līdz 18.novembrim.