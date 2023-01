Foto: Olegdoroshin/SHUTTERSTOCK

Visām lietotāju grupām pieaugs dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifi Ieteikt







Stājas spēkā jauni AS “Gaso” dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifi, kuru fiksētā daļa visiem lietotājiem pieaug par 22%, savukārt mainīgās daļas pieaugums ir atkarīgs no dabasgāzes patēriņa.

Jaunie tarifi paredz izmaiņas visām lietotāju grupām mainīgajai un fiksētajai daļai, kā arī sezonālajam sadales tarifam. Tarifi būs spēkā tarifu periodam līdz 2023.gada 31.decembrim.

Sadales pakalpojuma tarifu izmaiņas saistītas ar ievērojamu dabasgāzes cenas pieaugumu, kā arī būtisku lietotājiem nodotās dabasgāzes daudzuma kritumu.

“Gaso” tarifs paredz, ka lietotājiem, kuri gadā patērē līdz 2635 kilovatstundām (kWh) dabasgāzes, tarifs pieaugs par 27% – no 18,0761 eiro par megavatstundu (MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) līdz 22,9503 eiro par MWh bez PVN.

Tajā pašā laikā lietotājiem, kuri gada laikā patērē no 2635,1 līdz 263 450 kWh dabasgāzes, tarifs pieaugs par 20% – līdz 8,9199 eiro par MWh, lietotājiem, kuri patērē no 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh, tarifs pieaugs par 17% – līdz 8,57 eiro par MWh, lietotājiem, kuri patērē no 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh, tarifs pieaugs par 18% – līdz 5,8542 eiro par MWh, lietotājiem, kuri patērē no 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh, tarifs kļūs par 36% lielāks – 3,9134 eiro par MWh, lietotājiem, kuri patērē no 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh, tarifs pieaugs par 5%s būs 2,1 reizi lielāks – 1,9771 eiro par MWh.

Vienlaikus lietotājiem, kuri gada laikā patērē vairāk nekā 1 353 800 000 kWh dabasgāzes, tarifs pieaugs par 27% – līdz 0,4006 eiro par MWh bez PVN.

Tāpat tarifa mainīgā daļa pieaugs lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu.

Tostarp lietotājiem, kuri izvēlējušies specializēto tarifu un gadā patērē no 2635,1 līdz 263 450 kWh dabasgāzes, tarifs būs trīs reizes lielāks – no 11,2379 eiro par MWh līdz 34,0287 eiro par MWh, lietotājiem, kuri patērē no 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh, tarifs pieaugs par 53% – līdz 15,9742 eiro par MWh, lietotājiem, kuri patērē no 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh, tarifs būs par 6% lielāks – 7,0386 eiro par MWh, lietotājiem, kuri patērē no 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh, tarifs pieaugs par 22% – līdz 5,4977 eiro par MWh, lietotājiem, kuri patērē no 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh, tarifs pieaugs par 22% – līdz 3,7378 eiro par MWh, lietotājiem, kuri patērē no 210 760 000,1 līdz 1 353 800 000 kWh, tarifs būs par 22% lielāks – 2,4579 eiro par MWh, bet lietotājiem, kuri gada laikā patērē vairāk nekā 1 353 800 000 kWh dabasgāzes, tarifs pieaugs par 22% – līdz 1,1781 eiro par MWh bez PVN.

Specializēto tarifu var izvēlēties lietotāji, kuru dabasgāzes patēriņš no maija līdz novembrim ir vairāk nekā 85% no objekta gada patēriņa. Klientiem ar sezonālo dabasgāzes patēriņu netiek piemērota tarifa fiksētā daļa.

Vienlaikus tarifa fiksētā daļa visām lietotāju grupām pieaugs par 22%.

Tostarp lietotājiem ar atļauto slodzi līdz sešiem kubikmetriem stundā tarifa fiksētā daļa palielināsies no 32,4 eiro gadā bez PVN līdz 39,63 eiro gadā bez PVN jeb no 2,7 eiro mēnesī bez PVN līdz nedaudz vairāk kā 3,3 eiro mēnesī bez PVN.

Lietotājiem ar atļauto slodzi no 6,1 līdz 10 kubikmetriem stundā tarifa fiksētā daļa palielināsies no 89,16 eiro gadā līdz 109,05 eiro gadā, lietotājiem ar atļauto slodzi no 10,1 līdz 16 kubikmetriem stundā tarifa fiksētā daļa augs no 142,44 eiro gadā līdz 174,21 eiro gadā, lietotājiem ar atļauto slodzi no 16,1 līdz 25 kubikmetriem stundā tarifa fiksētā daļa palielināsies no 217,32 eiro gadā līdz 265,79 eiro gadā, lietotājiem ar atļauto slodzi no 25,1 līdz 40 kubikmetriem stundā tarifa fiksētā daļa augs no 322,8 eiro gadā līdz 394,8 eiro gadā, lietotājiem ar atļauto slodzi no 40,1 līdz 65 kubikmetriem stundā tarifa fiksētā daļa palielināsies no 534,36 eiro gadā līdz 653,54 eiro gadā bez PVN.

Savukārt lietotājiem ar atļauto slodzi virs 65 kubikmetriem stundā tarifa fiksētā daļa augs no 7,05 eiro par vienu kubikmetru stundā gadā līdz 8,62 eiro par vienu kubikmetru stundā gadā.

Savukārt “Gaso” tarifu izmaiņu ietekme uz AS “Latvijas gāze” saistīto lietotāju jeb mājsaimniecību gala rēķinu būs salīdzinoši neliela.

Ņemot vērā “Latvijas gāze” 2022.gada 9.decembrī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētos mājsaimniecību tarifus 2023.gada pirmajam pusgadam, kuros ietverti arī jaunie “Gaso” tarifi, lietotājiem, kuri dabasgāzi izmanto ēdiena gatavošanai, ikmēneša maksājums palielināsies par 1,53 eiro jeb 14%, savukārt lietotājiem, kuri dabasgāzi izmanto apkurei – par 4,50 eiro jeb 2%.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) priekšsēdētāja Alda Ozola norāda, ka dabasgāzes cenas straujais pieaugums ietekmējis “Gaso”, gan paaugstinot tā tehnoloģiskā patēriņa un zudumu izmaksas, gan arī veicinot patēriņa samazināšanos. Viņa pauž, ka šo faktoru kopums atbilst tiem kritērijiem, kas dod “Gaso” tiesības tarifus pārskatīt un tuvināt tos ekonomiski pamatotām faktiskajām izmaksām.

Izvērtējot “Gaso” tarifu aprēķinu, SPRK secināja, ka tie ir aprēķināti atbilstoši metodikai, ņemot vērā regulatīvā rēķina atlikumu par pirmo tarifu periodu, uz nākamo tarifu periodu attiecināmo ieņēmu korekcijas daļu un veikto lietotājiem nodotā dabasgāzes daudzuma korekciju.