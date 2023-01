“Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuve. Foto: Paula Čurkste/LETA

"Latvijas gāzes" tarifi saruks mājsaimniecībām ar lielāku patēriņu, bet pieaugs mājsaimniecībām ar mazāku patēriņu







AS “Latvijas gāze” dabasgāzes tarifi saruks mājsaimniecībām ar lielāku patēriņu, bet pieaugs mājsaimniecībām ar mazu patēriņu, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Mājsaimniecībām, kuras patērē līdz 250 kubikmetriem dabasgāzes gadā, diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) un akcīzes nodokli palielināsies par 11% – no 1,8252 eiro par kubikmetru līdz 2,02508 eiro par kubikmetru.

Mājsaimniecībām, kuras patērē no 250 līdz 500 kubikmetriem dabasgāzes, gala tarifs samazināsies par 31,1% – no 1,6896 eiro par kubikmetru līdz 1,16354 eiro par kubikmetru.

Savukārt mājsaimniecībām, kuras patērē no 500 līdz 25 000 kubikmetru dabasgāzes gadā, gala tarifs saruks par 23,8% – no 1,52715 eiro kubikmetrā līdz 1,16354 eiro kubikmetrā.

Dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi būs piemērojami laika periodā līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Vienlaikus pieaugs maksājuma par dabasgāzi sadales pakalpojuma fiksētā daļa.

Sadales pakalpojuma fiksētā maksa ar PVN par atļauto slodzi līdz sešiem kubikmetriem stundā palielināsies par 22% – no 3,27 eiro mēnesī līdz 3,99 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 6,1 līdz 10 kubikmetriem stundā maksa augs par 22,4% – no 8,99 eiro mēnesī līdz 11 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 10,1 līdz 16 kubikmetriem stundā maksa augs par 22,4% – no 14,36 eiro mēnesī līdz 17,57 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 16,1 līdz 25 kubikmetriem stundā maksa kāps par 22,3% – no 21,91 eiro mēnesī līdz 26,8 eiro mēnesī, kā arī par atļauto slodzi no 25,1 līdz 40 kubikmetriem stundā maksa palielināsies par 22,3% – no 32,55 eiro mēnesī līdz 39,81 eiro mēnesī.

Dabasgāzes lietotājiem ar gada patēriņu līdz 25 000 kubikmetru tarifi mainās divas reizes gadā – 1.janvārī un 1.jūlijā.