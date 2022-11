Foto: Ieva Lūka/LETA

Starptautiskā kredītrisku apdrošinātāja “Coface” jaunākā Centrālās un Austrum­eiropas 500 lielāko uzņēmumu reitinga “TOP 500” dati liecina, ka 2021. gads nesis būtiskas izmaiņas šo uzņēmumu sarakstā, ietekmējot vairuma uzņēmumu pozīcijas.

Reitingā iekļauto Latvijas uzņēmumu skaits gan palicis nemainīgs – tie joprojām ir seši, bet Lietuvas uzņēmumu skaits sarucis līdz 22, salīdzinot ar rekordlielo uzņēmumu skaitu 2020. gadā – 26 uzņēmumiem, savukārt Igaunijas uzņēmumu skaits samazinājies no sešiem līdz pieciem. No Latvijas uzņēmumiem vietu reitingā uzlabojuši divi, pozīcijas zaudējuši trīs uzņēmumi, un AS “Latvijas gāze” ir kļuvusi par topa jaunpienācēju.

“Coface” “TOP 500” reitinga dati liecina, ka 2021. gadā visā Centrāleiropas un Austrumeiropas (CAE) reģionā iekšzemes kopprodukts pieauga par 5,7%, kamēr pandēmijas pirmajā, t. i., 2020. gadā, tas samazinājās par 3,7%. Lielākie CAE uzņēmumi demonstrē pieaugošu apgrozījumu, peļņu un darbinieku skaitu, ko veicināja ražošanas atgūšanās no pirmajā pandēmijas gadā piedzīvotās lejupslīdes. Dati liecina, ka reģiona vadošās nozares joprojām ir nafta un gāze, autobūve un transports, kā arī tirdzniecība. Lielākie uzņēmumi CAE reģionā atrodas Polijā, un to apgrozījums, salīdzinot ar 2020. gadu, pieauga par 26%.

Visu reitingā iekļauto 500 uzņēmumu kopējais apgrozījums audzis par 26,9%, sasniedzot 842 miljardus eiro. Salīdzinot ar 2020. gadu, uzņēmumu kopējā pirmsnodokļu peļņa gandrīz dubultojusies – līdz 41,5 miljardiem eiro. Turklāt 500 lielākie CAE uzņēmumi radījuši 2,2 miljonus darbavietu — par 1,3% vairāk nekā 2020. gadā.

Divi no sešiem Latvijas uzņēmumiem, kas 2020. gadā tika iekļauti “TOP 500”, 2021. gadā spējuši uzlabot savas pozīcijas – AS “Latv­energo” pakāpās par 40 vietām, ieņemot 226. pozīciju, salīdzinot ar 267. vietu iepriekšējā “TOP 500”. Savukārt SIA “Uralkali Trading” savu pozīciju uzlaboja par 28 vietām, ieņemot 61. vietu salīdzinājumā ar 89. vietu 2020. gada reitingā. Savukārt mazumtirdzniecības uzņēmumu “Maxima Latvija” un “Rimi Latvija” reitingi kritušies, kas liecina par to, ka šo uzņēmumu ieņēmumu pieaugums ir bijis lēnāks nekā citu reitinga uzņēmumu pieaugums.