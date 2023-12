Stipras lietusgāzes Tanzānijas ziemeļos ir izraisījušas zemes noslīdeni, kurā gājuši bojā vismaz 68 cilvēki, bet vēl 116 ievainoti, pirmdienas vakarā paziņoja varas iestādes.

Stiprās lietavas, kas sākās sestdienas vakarā, svētdienas rītā izraisīja zemes noslīdeņus Hananga kalnā. Stihija sevišķi smagi skāra Katešas pilsētu šī kalna pakājē, paziņoja Manjaras reģiona komisāre Kvīna Sendiga.

Armija nosūtīja 350 glābšanas ekspertu komandu, lai atrastu citus iespējamos upurus.

Tanzānijas prezidente Samija Suluhu Hasana paziņoja, ka valdība segs upuru bēru izdevumus.

Vairākas Austrumāfrikas valstis pēdējās nedēļās ir cietušas no plūdiem, kas saistīti ar meteoroloģisko parādību “El Ninjo”. Kenijā un Somālijā plūdi prasījuši vairāk nekā 200 cilvēku dzīvības.

Stiprās lietusgāzes sekoja vienam no vissmagākajiem sausumiem Āfrikas Raga rajonā.

