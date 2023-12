Deja Teilore tika apsūdzēta par marihuānas lietošanu, šaujamieroča glabāšanu un nepatiesu liecību sniegšanu. Viņa ir mamma 6 gadus vecam zēnam, kurš apsūdzēts par savas 1. klases skolotājas nošaušanu stundu laikā Ričnekas pamatskolā Ņūportnjūsā, Virdžīnijā, ASV. Viņai nu ir piespriests 21 mēnesis cietumā, pamatojoties uz federālām apsūdzībām.

Federālie prokurori bija lūguši piespriest 21 mēneša cietumsodu, lai gan viņai draudēja maksimālais sods – 25 gadi cietumā.

6 gadus vecais bērns ienesa ieroci skolā, savā klasē, un sašāva savu skolotāju Ebiju Zverneri. Skolotāja guva šautu brūci plaukstā un krūtīs.

“Man būs ne tikai rētas uz visiem laikiem, bet es katru dienu cīnos ar psiholoģiskām pārdomām, kas mani nomoka lielāko daļu nomoda brīžu,” viņa sacīja. Viņai veiktas piecas operācijas un nozīmēta regulāra, intensīva terapija, lai atjaunotu kustības plaukstā.

Federālie prokurori paziņoja, ka apšaudē izmantoto šaujamieroci Teilore iegādājās 2022. gada jūlijā. Dažas nedēļas pirms apšaudes klasē Teilores šaujamierocis jau bija iesaistīts citā apšaudē, sacīja prokurori.

Īsziņās starp Teilori un viņas dēla tēvu atklājās, ka viņa šāva uz šo vīrieti pēc tam, kad ieraudzīja viņa jauno draudzeni. Neviens tad necieta, un policija netika izsaukta.

Teilores advokāts telekanālam ABC News norādīja, ka apsūdzētā ir ārkārtīgi nožēlojusi traģēdiju un uzņemas pilnu atbildību par savu rīcību nevērībā pret bērnu, par bērna apdraudēšanu, neapdomīgi glabājot šaujamieroci, ko zēns paņēma un devās uz skolu pastrādāt jau aprakstīto notikumu.

