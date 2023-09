STOPkadri: Eiroparlamenta vēlēšanu izmaksas Latvijā, iespējams, ir nepamatoti augstas – daudz kas ir zem slepenības plīvura Ieteikt







Informācijas tehnoloģiju uzņēmuma SOAAR vadītājs Renārs Kadžulis nosūtījis vēstuli visiem Saeimas deputātiem, paužot bažas par, viņaprāt, nepamatoti augstajām Eiropas parlamenta vēlēšanu izmaksām Latvijā, šajā svētdienā vēsta TV24 raidījums “STOPkadri”.

Par IT sistēmu izmantošanu summa esot pieaugusi vairākkārt, salīdzinot ar izmaksām 2022. gada 14. Saeimas vēlēšanās. Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas deputāts un partijas “Jaunā Vienotība” valdes loceklis Edmunds Jurēvics uzsver, ka ar vēlēšanām saistītās sistēmas un to nodrošinājums ir nacionālās drošības jautājums, tāpēc daudz kas ir zem slepenības plīvura. Izteikumi par pārāk augstajām vēlēšanu izmaksām gan esot nepamatoti.

Nākamgad jūnijā Latvijas pilsoņi dosies uz vēlēšanu iecirkņiem, lai ievēlētu Eiropas parlamenta deputātus. Iepriekš vēlēšanās par e – pakalpojumiem rūpējās privātais komersants – uzņēmums SOAAR. Tomēr pagājušā gada nogalē pār uzņēmumu savilkās melni negaisa mākoņi, ierosināts kriminālprocess. SOAAR vadītājs Renārs Kadžulis nosūtījis vēstuli visiem Saeimas deputātiem, izklāstot savu versiju par, viņaprāt, nepamatotu vajāšanu un paužot neizpratni par Eiroparlamenta vēlēšanu procesa augstajām izmaksām, ko varot secināt no publiski pieejamās informācijas. Akcentējot lielos tēriņus, Kadžulis valsti salīdzina ar ģimeni, kur Saeima ir māte, Ministru kabinets ir tēvs un sabiedrība – bērni.

RENĀRS KADŽULIS, SOAAR VADĪTĀJS:

“Ģimene ir izremontējusi virtuvi par aptuveni 5 tūkstošiem eiro, vēl ir izremontēta par 7 tūkstošiem vannas istaba. Bet tagad atlicis izremontēt koridoru, un Tēvs nolemj šo koridoru remontēt nevis par 7 tūkstošiem, bet 200 tūkstošiem, noslepenojot to, dzīvokļa aizsardzības nolūkos, no ģimenes, mātes un bērniem.”

SOAAR vadītājs arī pārmet, ka joprojām no valsts neesot saņēmis samaksu pilnā apmērā par darbu iepriekšējās vēlēšanās. Tikmēr Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas deputāts un Jaunās Vienotības valdes loceklis Edmunds Jurēvics uzsver, ka ar vēlēšanām saistītās sistēmas un to nodrošinājums ir nacionālās drošības jautājums, tāpēc daudz kas ir zem slepenības plīvura. Tas tāpēc, ka demokrātiskas valstīs vēlēšanās var mēģināt iejaukties agresorvalstis.

EDMUNDS JURĒVICS, SAEIMAS VALSTS PĀRVALDES UN PAŠVALDĪBAS KOMISIJAS DEPUTĀTS (JV):

“Cik man ir informācija, līdz galam šis publiskais apgalvojums par finansēm, kas tur ir minēts (vēstulē Saeimas deputātiem) neatbilst patiesībai, nedaudz izrauts no konteksta. Jo, cik es saprotu, atšķirībā no iepriekšējās centrālās vēlēšanu komisijas vadības šis sastāvs ir spējis piesaistīt arī Eiropas savienības līdzekļus šo sistēmu uzturēšanai un attīstībai caur atjaunojamo finansējuma mehānismu. Tā kā tas ir arī būtisks aspekts, ka visa šī nauda nav uz nodokļu maksātāju rēķina, bet piesaistīti ir arī Eiropas fondi. Otra lieta, cik es saprotu, ka šeit tik vienkārši nevar salīdzināt pagātni ar tagadni, jo to kas tagad tiek veidots nevis tikai uz vienām vēlēšanām, bet, lai sistēma strādātu ilgtermiņā.”

Oktobrī vai novembrī Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvji viesosies atbildīgajā komisijā, lai informētu par tehnisko gatavību Eiroparlamenta vēlēšanām un par publiski izskanējušajām bažām. Tikmēr Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis no opozīcijas partijas Latvija Pirmajā vietā Ringolds Balodis akcentē, ka vēlēšanu jautājumos ir vajadzīga lielāka caurspīdība.

RINGOLDS BALODIS, SAEIMAS DEPUTĀTS, CVK LOCEKLIS (LPV):

“Šobrīd virzās uz situāciju, kad Centrālā vēlēšanu komisija būs atsevišķa institūcija atrauta no IT sistēmām. IT sistēmas būs VARAM pārziņā, kā es to saprotu. Tur vēl ir pilsoņu reģistrs, kas ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Manuprāt tas virziens nav pareizs, jo atraut CVK no IT sistēmām tas nozīmē sadalīt to reālo procesu. Manuprāt IT sistēmām būtu jābūt saistītām ar CVK.”

Tikmēr CVK mājas lapā norādīts, ka iestādē turpinās kvalitatīvu darbu pie vēlēšanu organizēšanas, metodikas un likumdošanas iniciatīvām, kamēr tehniskos IT sistēmu jautājumus pilnībā pārņems Valsts reģionālā attīstības aģentūra. Visas iesaistītās puses turpināšot ciešu sadarbību nodrošinot vēlēšanu norisi. CVK vadītāja Kristīne saulīte TV24 iepriekš norādīja, ka kritiskā infrastruktūra, kas ir šīs vēlēšanu sistēmas, nevar palikt viena uzņēmuma pārraudzībā.