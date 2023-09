Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paudis gatavību kandidēt uz otro termiņu prezidenta amatā, ja vēlēšanas notiks 2024.gadā kara laikā.

“2024.gadā, ja karš turpināsies, ja notiks vēlēšanas, es nekad mūžā nepametīšu savu valsti. Tā kā es esmu konstitūcijas garants, es to aizstāvēšu jebkurā gadījumā,” intervijā Portugāles telekanālam RTP sacīja prezidents.

Pirms 2019.gada vēlēšanām Zelenskis solīja, ka uz otro termiņu viņš neies.

Saskaņā ar konstitūciju Ukrainā nākamās parlamenta vēlēšanas jārīko 2023.gada rudenī, bet prezidenta vēlēšanas – 2024.gada martā, taču Ukrainas likumi un konstitūcija aizliedz rīkot vēlēšanas karastāvokļa apstākļos.

Ukrainas rietumu sabiedrotie vairākkārt ir norādījuši, ka viņi vēlētos, lai vēlēšanas notiktu, neraugoties uz karastāvokli.

Zelenskis nesenā intervijā sacīja, ka, lai vēlēšanas notiktu, vispirms būtu jāveic izmaiņas likumdošanā, kā arī būtu nepieciešams papildu finansējums.

Viņš sacīja, ka ir ļoti svarīgi atrisināt drošības problēmu un ka rietumvalstīm būtu jāpalīdz organizēt vēlēšanas miljoniem bēgļu Eiropas un citās valstīs.

