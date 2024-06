STOPkadri: Kas notiek ar “zaļo murgošanu” teātra vidē? Tiks veikta kultūras nozares ekoloģiskā pārveide Ieteikt







Nav tālu tā diena, kad uz teātri varēs doties tikai tie, kam ir elektroauto vai vismaz viens saules panelis. Ar šādu sarkasma pilnu ievadu TV24 raidījuma “STOPkadri” vadītājs Armands Puče aicina pievērst uzmanību zaļās murgošanas jeb zaļās domāšanas, jeb, kā oficiāli tas skan, – zaļās ilgtspējības absurdumam.

Viens no tās mērķiem ir veikt kultūras nozares ekoloģisko pārveidi. Nacionālais teātris un “Greenstage”, kas ir Eiropas fondu projekts, piedalās bezatkritumu laboratorijas projektā.

Šā projekta ietvaros tiks iestudētas divas izrādes “Oberhausenas teātrī” (Vācija) un Nacionālajā teātrī (Latvijā), praksē realizējot ilgtspēgīju dekorāciju ražošanas un otrreizējas pārstrādes principus.

Nacionālajam teātrim šim mērķim dotācija ir 3,5 miljoni eiro. “Vienu miljonu varētu pārstrādāt, pirms viņiem to nodot. Pārstrādāt daļu no visa, piemēram, domāšanas pēcpusdienā, lai padomā ar savu galvu – kur iesaistās, kur paši lien. Bet nu – aši jau par to nemaksā,” atkal smejas Puče.