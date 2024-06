Salvadorā uzbūvēts jauns, moderns, ārkārtīgi plašs cietums bīstamiem noziedzniekiem. Foto. Scanpix / AP /AFP / REUTERS

STOPkadri: Vai X stundā valsts aizsardzībā iesaistītu Latvijas cietumos ieslodzītos? Ieteikt







Ukrainas parlaments pieņēmis lēmumu ļaut atsevišķām ieslodzīto kategorijām pievienoties bruņotajiem spēkiem cīņā pret agresorvalsti Krieviju. TV24 skaidroja, vai nepieciešamības gadījumā arī Latvijā valsts aizsardzībā varētu iesaistīt cietumniekus.

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku rezerves pulkvedis Igors Rajevs TV24 norādīja, ka, ņemot vērā patreizējo situāciju, Latvijai par šāda risinājuma ieviešanu nav pat jādomā.

“Šobrīd atbilde ir viennozīmīgi nē, jo pirmais, par kādu militāru draudu jūs runājat? Par to, kas tagad ir iestrēdzis Ukrainā un nevar tur tagad tikt galā ar saviem uzdevumiem? Nē, militārie draudi no tās puses mums šobrīd nav tā ka nav, bet viņi ir minimāli un mēs ar visu to varam tikt galā,” viņš saka.

TV24 uzrunāja arī par valsts aizsardzību atbildīgās Saeimas komisijas priekšsēdētāju, bijušo aizsardzības ministru Raimondu Bergmani.

“Tas jāskatās no situācijas, mēs jau šobrīd to nevaram zināt. Tas ir jāskatās no apdraudējuma līmeņa un potenciālām iespējām. Šobrīd es jums to nevarēšu atbildēt,” skaidro Bergmanis.

TV24 aptaujāto iedzīvotāju viedokļi dalās. Daļa uzskata, ka cietumnieki nepieciešamības gadījumā nedrīkstētu piedalīties valsts aizsardzībā, savukārt daļa atbildēja, ka šāds lēmums tikai palīdzētu stiprināt valsts drošību.

Latvijas oficiālajā statistikas portālā pieejamie dati liecina, ka 2022. gada beigās valsts cietumos atradās 3 206 pilngadīgas personas. Salīdzinājuma ar 2021. gadu ieslodzīto personu skaits pieauga par 1,5%.