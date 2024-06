Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecības darbi.

Stradiņa slimnīca iesniegusi tiesā pirmo prasību pret būvnieku SIA “Velve” vairāk nekā 1 miljona eiro apmērā Ieteikt







Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS) iesniegusi tiesā pirmo prasību pret slimnīcas A korpusa bijušo būvnieku SIA “Velve” par līgumsodu vairāk nekā viena miljona eiro apmērā, aģentūra LETA noskaidroja slimnīcā.

Kā skaidro PSKUS interešu pārstāvis, zvērināts advokāts, “PwC Legal” partneris Benno Butulis, pirmās prasības pieteikumā PSKUS kā galveno pagaidām ir ietvērusi līgumsoda piedziņas prasījumu, jo tās apmērs šobrīd jau ir precīzi zināms. Tomēr viņš norāda, ka prasījums pret SIA “Velve” neaprobežosies ar līgumsoda komponenti un tā kopsumma ievērojami pieaugs.

“Stradiņa slimnīca ir stingri apņēmusies atgūt maksimāli iespējamo izdevumu un zaudējumu apjomu no būvnieka, tāpēc detalizēs un papildinās šo prasības pieteikumu ar jauniem prasījumiem vai sniegs tiesā citus prasību pieteikumus,” viņš norāda.

Lai gan precīzu visu prasījumu kopsummu būs iespējams noteikt vien pēc zaudējumu aprēķinu pabeigšanas, jau šobrīd slimnīca prognozē, ka zaudējumu apmērs, ko SIA “Velve” radījusi tai, visticamāk, sasniegs vairākus desmitus miljonu eiro. Saskaņā ar līgumā noteikto izdevumu un zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu SIA “Velve” ir pienākums atlīdzināt starpību starp vēl neizpildīto darbu izpildes izmaksām un izmaksām, kas nepieciešamas objekta būvniecības pabeigšanai pēc jauna būvniecības līguma noslēgšanas (sadārdzinājuma). Tāpat būvniekam ir pienākums par saviem līdzekļiem segt neatliekamos objekta konservācijas izdevumus, kuru kopsumma prognozējami varētu sasniegt vairākus miljonus eiro.

Būvnieks, slēdzot līgumu ar slimnīcu, apņēmies segt arī visus izdevumus un zaudējumus, kas termiņu kavējuma dēļ varētu rasties, tostarp apmaksāt arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmas līdzfinansējumu. Ņemot vērā, ka no ERAF kopumā saņemtais finansējums pārsniedz 60 miljonu eiro, arī šajā sadaļā piedzenamā naudas līdzekļu kopsumma varētu vairākkārt pieaugt. SIA “Velve” tiks prasīts atlīdzināt arī citus zaudējumus un izdevumus, tostarp jaunu iepirkumu rīkošanas izmaksas, veikto ekspertīžu izmaksas, izdevumus par juridisko palīdzību un citus izdevumus, kas radušies un vēl radīsies būvnieka nespējas dēļ ievērot līgumā minētos pienākumus.

Butulis skaidro, ka, lai no bijušā būvnieka varētu piedzīt visus izdevumus un zaudējumus, ir jāveic precīzs piedzenamās summas aprēķins, kas būvniecības procesa apstākļu dēļ ir visnotaļ laikietilpīgs uzdevums. Turklāt varētu rasties vēl papildu zaudējumi un izdevumi. Viņš atzīst, ka patlaban nevar precīzi pateikt, cik liels būs slimnīcas prasījums tiesā pret SIA “Velve”, jo bez kopējā izdevumu un zaudējumu apmēra nāksies vērtēt arī būvnieka maksātspēju.

“Kā zināms, SIA “Velve” ir ievērojamas maksātspējas problēmas, ko apliecina nesen ierosinātais tiesiskās aizsardzības process,” skaidro Butulis.

Kā vēstīts, PSKUS līgums ar “Velvi” par jaunā slimnīcas korpusa būvniecību tika lauzts 13.februārī.

Pērnā gada rudenī bažās par risku zaudēt Eiropas Savienības finansējumu no amatiem tika atsaukta slimnīcas padome un ievēlēta jauna pagaidu padome, kuras galvenie uzdevumi ir veikt ārēju būvniecības auditu un nodrošināt mediācijas pakalpojumu sniedzēja piesaiste minētā projekta sekmīgai realizācijai.

Novembrī “Velve” pabeidza slimnīcas A2 ēkas fasādes darbus, līdz ar to jaunbūvei ir aizvērta fasāde, lai pasargātu to no laika apstākļu nelabvēlīgas ietekmes. Tomēr mēneša beigās slimnīcas jaunā A2 ēkas pagrabstāvā nepareizas būvdarbu secības dēļ tika atklāts pelējums. Pelējuma sporu klātbūtne ir ļoti nopietns apdraudējums nākotnes slimnīcai un tās pacientu drošībai, jo projekts paredz, ka pagrabstāva zonā tiek izvietoti jaunizveidotais operāciju bloks un Neatliekamās medicīnas centrs, kas nozīmē, ka pelējuma sporu klātbūtne nav pieļaujama nekādā gadījumā.

Pēc būvuzņēmēja pagrabstāva telpu tīrīšanas darbu pabeigšanas pagrabstāvā, PSKUS piesaistīja starp pusēm saskaņotus neatkarīgos ekspertus gan no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), gan “Bior” laboratorijas, kas veiks papildus pārbaudes, lai noteiktu, vai minētajā zonā darbus var droši turpināt un pelējums pilnībā likvidēts.

“Velve” vēlāk paziņoja, ka pelējuma skartās daļas ir demontētas, bet termiņu kavējumus esot ietekmējušas nepilnības un kļūdas slimnīcas būvprojektā. Tā apliecināja gatavību un spēju pabeigt būvniecību, taču tas aizņemtu 15 līdz 17 mēnešus. Tomēr slimnīca paziņoja, ka lauzīs līgumu ar būvnieku, bet “Velve” sola lēmumu apstrīdēt.

21.februārī pēc trīs stundu garām sarunām slimnīca pārņēmusi no “Velves” nepabeigto korpusu.

Līgums starp PSKUS un “Velvi” tika noslēgts 2020.gada 27.augustā, un tajā paredzētais darbu izpildes termiņš bija 30 mēnešu – jauno slimnīcas korpusu būvniekam vajadzēja pabeigt 2023.gada pavasarī. Līguma laikā pēc “Velves” ierosinājuma tā nosacījumi tika mainīti kopumā piecas reizes, bet darbu izpildes termiņi pagarināti trīs reizes, par 16 miljoniem eiro palielinot arī līgumcenu. Rezultātā šo gadu laikā izbūvēti vien nepilni 60% paredzētā būvapjoma, no kuriem daļa nav nodoti pasūtītājam, kopumā neapgūstot 26 miljonus Eiropas Savienības finansējuma.