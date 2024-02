FOTO. Stradiņa slimnīca: Pēc līguma laušanas SIA “Velve” nelaiž slimnīcas pārstāvjus A2 korpusa teritorijā

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecības darbi.

Pēc Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) paziņojuma par līguma laušanu ar SIA “Velve” sakarā ar vairākkārtēju līguma termiņu nepildīšanu un citiem līguma pārkāpumiem būvnieks atteicies ielaist būvobjekta teritorijā slimnīcas pārstāvjus un tiesu izpildītājus, aģentūru LETA informēja slimnīcas padomes konsultante Gundega Vārpa.

2020.gada 27 augustā noslēgtais līgums starp slimnīcu un SIA “Velve” paredz precīzu turpmāku rīcību līguma izbeigšanas gadījumā, proti, pasūtītāja pieaicinātie tiesu izpildītāji fiksē situāciju objektā, un būvniekam ir jānodod objekts PSKUS valdījumā. Pēc Vārpas paustā, trešdien, 7.februārī, slimnīcas pārstāvji, tostarp tiesu izpildītāji, ieradās objektā, bet SIA “Velve” pārstāvji atteikušies tos ielaist būvobjekta teritorijā.

PSKUS vadība jau iepriekš pauda bažas, ka būvnieks varētu nesadarboties, un trešdien tās apstiprinājās.

Slimnīca aicina SIA “Velve” uz sarunu par būvobjekta nodošanas kārtību, cerot, ka “”Velves” pusē sapratne par konstruktīvas sarunas nepieciešamību ņems virsroku pār emocijām”.

Gribu uzsvērt, ka neatkarīgi no pretdarbībām Stradiņa slimnīca nemainīs savu lēmumu. Mūsu personāls un pacienti ir pelnījuši strādāt un ārstēties cienīgos un ārstniecības procesam atbilstošos apstākļos, tostarp kvalitatīvi izbūvētās un drošās telpās, tāpēc – jo ātrāk spēsim vienoties, jo labāk Latvijas sabiedrībai. Uz to es aicinu “Velvi,”” uzsver PSKUS valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis.

Komentējot esošo situāciju, Veselības ministrijas (VM) komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders aģentūrai LETA norādīja, ka

slimnīcas jaunās A2 ēkas būvniecības īstenošanā jau ilgstoši ir novērotas problēmas. Šī iemesla dēļ VM pagājušā gada oktobrī atcēla tā brīža PSKUS padomi un iecēla jaunu pagaidu padomi,

kas, izvērtējot situāciju un visu pieejamo informāciju par būvniecības gaitu, izteica neuzticību PSKUS valdei, kura nespēja nodrošināt būvniecības procesa un finanšu plūsmas efektīvu pārraudzību un īstenošanu, savlaicīgi neidentificējot riskus un apdraudot projekta īstenošanu.

Pēc Šneidera paustā, VM pilnībā uzticas PSKUS esošās vadības lēmumiem un uzskata, ka tā ir PSKUS valdes izšķiršanās, vai turpināt vai neturpināt līgumu ar jaunās PSKUS A2 ēkas būvnieku SIA “Velve”.

VM vērtējumā, PSKUS veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu nepieciešamo un neatliekamo būvdarbu turpināšanu, kā arī saglabātu darbu un ieguldījumus,

vienlaikus veicot nepieciešamās darbības un procedūras, lai iespējami ātrāk varētu tikt izvēlēts cits būvnieks, kas varētu ēku pabeigt.

“Gan valsts, gan slimnīcas un pacientu interesēs ir, lai slimnīcas A2 ēka tiktu uzbūvēta iespējami ātrāk, darbs būtu izdarīts kvalitatīvi un ēka būtu droša,” uzsvēra Šneiders.

Jau ziņots, ka pērnā gada rudenī bažās par risku zaudēt Eiropas Savienības finansējumu no amatiem atsaukta slimnīcas padome un ievēlēta jauna pagaidu padome, kuras galvenie uzdevumi ir veikt ārēju būvniecības auditu un nodrošināt mediācijas pakalpojumu sniedzēja piesaiste minētā projekta sekmīgai realizācijai.

Novembrī būvkompānija “Velve” pabeidza slimnīcas A2 ēkas fasādes darbus, līdz ar to jaunbūvei ir aizvērta fasāde, lai pasargātu to no laika apstākļu nelabvēlīgas ietekmes. Tomēr mēneša beigās

slimnīcas jaunā A2 ēkas pagrabstāvā nepareizas būvdarbu secības dēļ tika atklāts pelējums. Pelējuma sporu klātbūtne ir ļoti nopietns apdraudējums nākotnes slimnīcai

un tās pacientu drošībai, jo projekts paredz, ka pagrabstāva zonā tiek izvietoti jaunizveidotais operāciju bloks un Neatliekamās medicīnas centrs, kas nozīmē, ka pelējuma sporu klātbūtne nav pieļaujama nekādā gadījumā.

Pēc būvuzņēmēja pagrabstāva telpu tīrīšanas darbu pabeigšanas pagrabstāvā, PSKUS piesaistīja starp pusēm saskaņotus neatkarīgos ekspertus gan no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), gan Valsts zinātniskā institūta “BIOR” laboratorijas, kas veiks papildus pārbaudes, lai noteiktu, vai minētajā zonā darbus var droši turpināt un pelējums pilnībā likvidēts.

Šī gada 6.februārī slimnīca paziņoja, ka no 13.februāra lauzīs līgumu ar “Velvi” par jaunā A2 slimnīcas korpusa būvniecību. Līgums lauzts vienpusēji.

Slimnīcas padome norāda, ka “Velve” nespēj pildīt līgumā noteiktās saistības – netiek ievēroti būvniecības termiņi, būvobjektā konstatēti būtiski defekti, kas netiek novērsti, objektā notikusi nesaskaņotu apakšuzņēmēju nodarbināšana, kā arī fiksēti citi pārkāpumi.

Patlaban slimnīca gatavojas būvobjekta pārņemšanai 20.februārī.

“Velve”: Līguma laušana sadārdzinās PSKUS korpusa būvdarbus par 20-30 miljoniem eiro

Paula Stradiņa klīniskajai universitātes slimnīcai (PSKUS) laužot līgumu ar jaunā slimnīcas korpusa būvnieku SIA “Velve”, būvniecība ievilksies uz 23 līdz 26 mēnešiem un, visticamāk, sadārdzināsies par aptuveni 20-30 miljoniem eiro, aģentūrai LETA pavēstīja “Velves” pārstāvji.

“Velve” nepiekrīt PSKUS lēmumam par vienpusēju līguma izbeigšanu un uzskata to par prettiesisku.

Tādējādi, pēc “Velves” pārstāvju paustā, būvkompānija šobrīd turpina veikt darbus tādā apmērā, kādā tos objektīvi ir iespējams veikt neesošās būvprojekta dokumentācijas apstākļos.

“Velve” joprojām sagaida arī atbildīgo valsts amatpersonu iesaisti problēmjautājumu risināšanā.

Būvkompānijas ieskatos tai nav saistošs PSKUS paziņojums par vienpusēja līguma izbeigšana, jo tas ir prettiesisks.

Līguma izpildes kavējums, pie kā galvenokārt apelē pasūtītājs, ir radies no “Velves”, kā būvdarbu veicēja, neatkarīgu iemeslu dēļ.

Būvkompānijas pārstāvji skaidro, ka līgums par būvdarbu izpildi bija noslēgts krietni pirms Krievijas sāktā kara Ukrainā, un kara radītās sekas atstāja būtisku ietekmi uz konkrētā līguma izpildi – mainījās gan būvdarbu izpildes laiks, gan izmaksas. Tādēļ būvnieku ieskatā šobrīd pārmest “Velvei” nespēju iekļauties termiņos ārkārtas apstākļos, kurus neviens ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē kopumā nevarēja paredzēt, ir nekorekti un nepamatoti.

“Velves” pārstāvji uzsver, ka, viņuprāt, tas norāda uz slimnīcas jaunās vadības nevēlēšanos iedziļināties objektīvi pastāvošajos un viegli pārbaudāmajos faktos,

kas raksturo līguma izpildi. Tāpat “Velve” uzskata, ka tiek noklusēts, cik ilgi pasūtītājs pieņēma lēmumus saistībā ar nepieciešamajiem grozījumiem līgumā, kuru nepieciešamība bija pamatota ar ārkārtas apstākļiem Krievijas sākta kara Ukrainā dēļ.

Būvkompānija norāda, ka tieši šis apstāklis radīja tālāku ķēdes reakciju, jo slimnīcas būvniecībā būvdarbu izpildē bez “Velves” piedalās arī daudzi citi Latvijas darbuzņēmēji un piegādātāji, kuriem visiem bija jāpieskaņojas un jāpārplāno darbība atbilstoši jaunajiem apstākļiem.

“Velves” pārstāvji skaidro, ka noslēgtā līguma un būvdarbu izpildi būtiski apgrūtināja vai atsevišķos gadījumos padarīja pat neiespējamu daudzi neatrisinātie būvprojekta neatbilstības un/vai trūkumu jautājumi, kuri pilnībā nav atrisināti arī šobrīd.

Būvkompānijā informē, ka no 2021.gada ir reģistrēti vairāk nekā 400 šādu problēmjautājumu, ir nosūtītas vairāk nekā 50 vēstules, kur būvnieks norādījis uz projekta nepilnībām un lūdzis pēc iespējas drīzāk sniegt kvalitatīvus risinājumus.

Autoruzraudzības žurnālā ir veikti vairāk nekā 500 ierakstu par izmaiņām būvprojektā un izsniegti vairāk nekā 200 izmaiņu rasējumu, kas aptver visas būtiskās būvprojekta sadaļas.