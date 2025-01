Foto: PN/Scanpix/LETA

Svarīga ziņa strādājošajiem pensionāriem! Neapliekamo minimumu var dalīt







No šā gada 1. janvāra palielināts visu pensionāru – gan strādājošu, gan nestrādājošu – pensijas neapliekamais minimums no 500 līdz 1000 eiro mēnesī. Strādājošie pensionāri var piemērot pensionāra neapliekamo minimumu dalīti – 500 eiro darba algai un 500 eiro pensijai. Tas var būt saistoši un izdevīgi tiem, kuru pensija ir līdz 1000 eiro.

Izvēle dalīt pensionāra neapliekamo minimumu ir brīvprātīga.

Ja strādājošs pensionārs izvēlas šo neapliekamo minimumu nedalīt, to piemēro tikai pensijai, kuru izmaksā pensijas izmaksātājs (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra VSAA, Aizsardzības ministrija, Satversmes aizsardzības birojs vai Militārās izlūkošanas un drošības dienests).

Izvēloties pensionāra neapliekamo minimumu dalīt, tas tiek piemērots šādi – 500 eiro darba devējs piemēro darba algai, un 500 eiro pensijas izmaksātājs piemēro pensijai.

Ja grib dalītu pensionāra neapliekamo minimumu, algas nodokļa grāmatiņai jābūt iesniegtai darba devējam, bet, ja nevēlas dalīt, tai jābūt iesniegtai pensijas izmaksātājam (visbiežāk VSAA).

Izvēli – dalīt vai nedalīt pensionāra neapliekamo minimumu – strādājošais pensionārs var mainīt jebkurā laikā.

Ja pensija ir līdz 1000 eiro

Labklājības ministrijā skaidro – ja pensija ir līdz 1000 eiro mēnesī, pie jebkura darba algas apmēra izdevīgāk un ieteicams piemērot dalītu pensionāra neapliekamo minimumu.

Tādā gadījumā algas nodokļa grāmatiņai jābūt pie darba devēja. Ja tā jau ir pie darba devēja, nekas nav jādara.

Bet, ja tā atrodas pie pensijas izmaksātāja, tad, lai pensionāra neapliekamo minimumu piemērotu dalīti no nākamā mēneša un turpmāk, līdz esošā mēneša 15. datumam algas nodokļa grāmatiņa jāiesniedz darba devējam – galvenajā ienākumu gūšanas vietā (tajā darbavietā, kur saņem lielāko algu).

Piemēram, lai dalīto neapliekamo minimumu piemērotu no 2025. gada 1. februāra, algas nodokļa grāmatiņa jāiesniedz darba devējam līdz 2025. gada 15. janvārim. Iesniedzot to pēc 15. janvāra, dalītais neapliekamais minimums tiks piemērots no marta.

Ja pensija lielāka par 1000 eiro

Ja pensija ir virs 1000 eiro, pie jebkura darba algas apmēra nav nepieciešams piemērot dalīto pensionāra neapliekamo minimumu, jo viss pensionāra neapliekamais minimums tiek piemērots pensijai. Kā jau minēts, šādā gadījumā algas nodokļa grāmatiņai jābūt iesniegtai pensijas izmaksātājam.

Iesniegt algas nodokļa grāmatiņu darba devējam vai pensijas izmaksātājam iespējams, autorizējoties savā Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (VID EDS) profilā, sadaļā Algas nodokļa grāmatiņa > Ienākuma gūšanas vietas > Ienākuma gūšanas vieta, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, un izvēloties darba devēju vai pensijas izmaksātāju.

Mainījusies ienākuma nodokļa likme

No 1. janvāra ieviesta divu pakāpju iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme – 25,5% ienākumiem līdz 8775 eiro mēnesī, 33% ienākumiem virs šīs robežas.

Ja strādājošā pensionāra algas nodokļa grāmatiņa iesniegta pensijas izmaksātājam, darba devējs katru mēnesi ieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli 25,5% no visas darba algas (no pirmā eiro), bet nodoklis netiks piemērots pensijas daļai līdz 1000 eiro.

Jāņem gan vērā, ka ir strādājoši pensionāri, kuriem tiek piemēroti nodokļu atvieglojumi un/vai papildatvieglojumi (par apgādājamiem, invaliditāti, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, politiski represētām personām). Tie tiek piemēroti vai nu pensijai, vai arī darba algai atkarībā no tā, kam iesniegta algas nodokļa grāmatiņa – darba devējam vai pensijas izmaksātājam.

Ja pensionāra neapliekamais minimums mēnesī, kas ir 1000 eiro, netiek izmantots pilnā apmērā – dalītā veidā vai nedalītā veidā, pensionārs to pilnā apmērā var piemērot, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ja vien kopējais ienākumu apmērs to pieļauj. Tad tiks pārrēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un atmaksāts pārmaksātais nodoklis. Tas nozīmē, ka pensionāra kopējais gada ienākuma apmērs nesamazinās, tikai tā saņemšana tiek nobīdīta laikā, jo gada ienākumu deklarāciju var iesniegt nākamajā gadā no 1. marta (algas un pensijas dati deklarācijā ielasīsies automātiski).

SVARĪGI

Šīs izmaiņas neattiecas uz nestrādājošiem pensionāriem, kam jauno pensijas neapliekamo minimumu (1000 EUR) automātiski aprēķinās un pensijai piemēros VSAA vai citi pensiju izmaksātāji.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā var zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni +371 67120000, uzdot jautājumus rakstveidā VID EDS, sadaļā Sarakste ar VID, vai konsultēties tuvākajā VID vai Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā.

Tiem senioriem, kuri nelieto VID EDS, ir iespēja visu sakārtot, dodoties uz kādu no VID filiālēm vai Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centriem visā Latvijā.