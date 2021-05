“Svarīgākās ir mūsu dzīvības, nevis Vitenbergs, bet kur vispār OIK pazudis?” Kreituse par kovidu un “noraktām” tēmām Ieteikt







“Es domāju, ka Kariņa kungs nebūt nevar justies drošs un pārliecināts, ka viņš ir tas vienīgais glābējs, jo praksē pierādījies, ka šī samiernieciskā politika starp koalīcijas partijām nedod labumu cilvēkiem, jo, ja mēs runājam par visiem vakcinācijas procesiem, jāatceras ir viena lieta – tas nav tikai ierēdņu algu jautājums, tas nav par to, kur kura pote tiks nogādā vai cik vakcinācijas centri atvērti, tas ir jautājums par cilvēku dzīvībām,” par šobrīd valdībā notiekošo RīgaTV 24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” stāsta politoloģe Ilga Kreituse.

“Vakcinācija ir cilvēka dzīvības jautājums. Mēs kaut kā to aizmirstam un sākam strīdēties – Vitenberga kungs būs ministrs, nebūs, kāda laime nu nāks vai nenāks.

Nedrīkst ar šādiem strīdiem aizmirst elementāru lietu – es gribētu atgādināt Vitenberga kungam, ka viņa iepriekšējās partija un ekonomikas ministra paša solījums bija raksturojams trijos burtos – OIK. Tas ir vispār aizpeldējis kaut kur nebūtībā un mēs tik runājam par inflāciju, cenu pieaugumu un tamlīdzīgim,” Kreituse atgādina.

Politika ir spēles lauks, kur politiķi sāk darboties, kā nu kurā brīdī izdevīgāk, visu laiku domājot, kā palikt tur, kur viņi ir, lai savu vietu nezaudētu.

OIK ir tikai viena no tēmām, par ko iepriekš tika plaši diskutēts, bet šobrīd sarunas norimušas. Vai kovids ir noracis pārējos valstī svarīgākos jautājumus?

“Ir ļoti labi runāt par to, kas cilvēkam it kā ir aktuāls šajā brīdī, bet kovids ir tikai virsbūve, kur apakšā ir veseli neatrisināti jautājumi, jo kaut kur ir aizgājis mediķu algu jautājums, it kā parādās, it kā ne. Kaut kādas mistiskas summas klīst,” viņa saka.

Politoloģe arī iezīmē, ka mediķu algu jautājums ir ļoti lielā mērā saistīts un atkarīgs no cilvēku veselības. “Mums ir pacients pazudis. Mediķis ir priekšā, bet kā jūtas pacients? Par to mēs kaut kā esam aizmirsuši,” viņa teic.

Valdībai esot pamatots iemesls ļoti krietni sapurināties, bet paredzēt, kas notiks, nav iespējams. “Man šķiet, ka šobrīd kura partija, kuru apspēlēs un cik gudri, izskatās, nevar zināt, bet vecie kadri ar labu politisko pieredzi var tomēr jaunajiem pamācīt, ka nevajag taisīt intrigas, ja neesi līdz galam gatavs tās atrisināt,” Krietuse nosaka.