Šīs sveces jau ir aizceļojušas pie ukraiņu karavīriem. Foto no Maijas Pohodņevas arhīva

Tukšas metāla kārbas, sveču gali un kartons – tās ir izejvielas, no kurām var tapt sveces, ko ziedot Ukrainai







Inita Šteinberga, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Tukšas metāla kārbas, sveču gali un kartons – tās ir izejvielas, no kurām var tapt saimniecībā noderīgs gaismas un siltuma avots. Ar šādu sveču gatavošanu aizrāvusies rakstniece Maija Pohodņeva.

“Visvairāk šādi gaismekļi patlaban vajadzīgi Ukrainas aizstāvjiem,” teic Maija Pohodņeva. Šādus pašgatavotos gaismekļus dēvē par blindāžu svecēm, jo tās savulaik lietotas kara laikā. Arī ierosmi to gatavošanai rakstniece radusi, meklējot materiālus saviem romāniem un pārlasot pēdējā pasaules kara laika liecības.

Izmanto arī siltumnīcā

Šādas sveces var noderēt lauku mājās arī miera laikā.

Piemēram, rudenī šāds siltuma avots siltumnīcā ļaus ilgāk saglabāt dzīvību tomātiņiem vai pavasarī paglābs stādiņus.

Arī pagrabā ielikto ražu barga sala laikā nosargāt palīdzēs sveces radītais siltums. Uz šādas sveces liesmas pārgājienā var tēju uzvārīt un olu uzcept.

Līdz tam, ka pašiem vajadzētu istabā sildīties ar šādu darinājumu, cerams, nekad nenonāks. Taču kareivjiem Ukrainā tas tagad ir aktuāli, tādēļ tur blindāžas sveces gatavo arī brīvprātīgie.

Viena svece dod siltumu un gaismu vienu vai vairākas stundas.

Pilda rūpīgi

Starp kartona kārtām ieliek 2–3 mazliet garākus kartona gabaliņus. Tie būs deglīši. Foto no Maijas Pohodņevas arhīva

Lai pagatavotu sveces, vispirms sagādā nelielas metāla kārbiņas. Vislabāk der zivju konservu tara (apmēra 4 cm augsta). Garākas kārbas apgriež.

Sveces “dvēseli” gatavo no gofrētā iepakojuma kartona. To var aizvietot arī ar avīzēm. Papīru sagriež strēmelēs, kuras ir apmēram puscentimetru īsākas par kārbas augstumu. Papīru satin ciešā gliemezītī un ieliek trauciņā.

Savāc mājās visus sveču galus (Ziemassvētku, dekoratīvo, dzimšanas dienas u. c.). Arī draugiem un kaimiņiem parasti ir kas iekrājies. Svecēm derēs arī brāķēta vai izkošļāta šūnu medus bišu vaska gabaliņi. Visus krikumus liek katliņā un lēni silda.

Visdrošāk to darīt uz elektriskās plītiņas, jo parafīns un vasks no atklātas uguns var aizdegties. Pasilda tikai tik, lai tas izkūst un kļūst šķidrs. Ja šķidrums ir pārsildīts un sāk kūpēt, temperatūras pazemināšanai iemet nekausētas sveces gabaliņu.

Šķidro masu lēniņām tievā strūklā lej traukā ar kartonu. Sāk liet no centra, kamēr viss trauciņš pilns. Kad šķidrums atdzisis un sastindzis, svece gatava lietošanai.

Svilina prātīgi

Dedzinot sveci, svarīgi ievērot ugunsdrošību. Šai svecei atšķirībā no parastajām deg visa virsma, nevis tikai viens diedziņš. Ja svece izlīs, degs visa izlijusī masa. Tādēļ visdrošāk šādu gaismekli ir ielikt metāla bļodā, spainī u. c. Tas pasargās no kļūmes, ja, piemēram, sveces kārba nav pietiekami izturīga.

Sveci var nodzēst, tikai pārtraucot skābekļa padevi (uzliek virsū lielāku kārbu).

Rakstniece sveces gatavo ukraiņu kareivjiem un aicina arī citus ziedot biedrībai “SOS palīdzība Ukrainai” (biedrības adrese tīmeklī “https://www.facebook.com/SOSUkrainai/”).

