Foto: imago images/Scanpix/LETA

Svētdien konstatēti 3646 jauni Covid-19 gadījumi







Pagājušajā diennaktī Latvijā konstatēti 3646 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par deviņu inficētu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

No pagājušajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 gadījumiem 1288 pacienti nebija vakcinēti vai vakcinācijas kursu pabeiguši, savukārt 2358 bija vakcinēti. Kopumā piektdien laboratoriski veikti 9396 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 38,8% bijuši pozitīvi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir sarucis no 6051 līdz 6035,1 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju.

Vakar saņemti ziņojumi par deviņiem mirušajiem, no tiem trīs cilvēki bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, divi – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri – vecumā no 80 līdz 89 gadiem. Astoņi no viņiem bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet viens bija vakcinēts.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 4960 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākumā šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 453 751 cilvēkam.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 pēdējās 14 dienās sasirdzis 114 257 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.