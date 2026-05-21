Svētdien Uzvaras parkā norisināsies jauna veida pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem "TrādiRīga"
Jau šo svētdien, 24. maijā, no plkst. 12.00 līdz 22.00 Uzvaras parkā notiks pirmais pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem “TrādiRīga”. Festivāls aicinās apmeklētājus ne tikai vērot, bet arī pašiem aktīvi iesaistīties vairāk nekā 60 saturīgās pieredzēs – pielaikot profesijas un sporta veidus, baudīt koncertus un teātra izrādes, apmeklēt “Muzeju salu”, atrakcijas un radošās darbnīcas, kā arī piedalīties festivāla partneru sarūpētajās aktivitātēs. Ieeja festivālā bez maksas.
Klātesot Rīgas mēram Viesturam Kleinbergam, izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei, kultūras ministrei Agnesei Lācei, festivāla partneriem “Eco Baltia vide”, “Latvijas Zaļais punkts”, “Rimi”, “Swedbank” un organizatoru komandai, tika svinīgi pieteikts pirmais “TrādiRīga” festivāls, kas šo svētdien, 24. maijā norisināsies Uzvaras parkā.
“Rīga šovasar kļūst par vietu, kur ģimenēm satikties, kopā pavadīt laiku un piedzīvot pilsētu. Uzvaras parks jau šobrīd ir viena no iecienītākajām atpūtas vietām ģimenēm, tādēļ ir likumsakarīgi, ka vasaras sezonu atklājam tieši šeit – ar festivālu, kur bērni un pieaugušie var ne tikai skatīties, bet arī paši līdzdarboties, izmēģināt jaunas prasmes un radīt kopīgas atmiņas. “TrādiRīga” papildinās Rīgas vasaras kultūras un aktīvās atpūtas programmu ar jaunu, mūsdienīgu notikumu ģimenēm,” pauda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs.
Festivāls “TrādiRīga” būs veidots kā mūsdienīgs zinātnes muzejs un atrakciju parks, apvienojot izglītojošas, radošas, zinātņietilpīgas, kā arī sportiskas nodarbes un izklaidējošas aktivitātes. Festivāla koncepts – DARI, RADI, RĀDI – tiks iedzīvināts vismaz 11 tematiskajās zonās visā Uzvaras parka teritorijā.
Viena no festivāla centrālajām zonām būs “Pielaiko profesiju”, kur bērni un jaunieši varēs iepazīt vairāk nekā 20 profesijas un praktiski izmēģināt dažādas prasmes – no video operatora, rallija braucēja, pilota, dīdžeja un datorspēļu izstrādātāja līdz mediķa, ugunsdzēsēja-glābēja, policista un vides apsaimniekošanas speciālista darbam. Zonā būs arī zinātnes un STEAM aktivitātes, radošās un mūzikas darbnīcas, cirka skola, kā arī iespēja satikt dažādu nozaru pārstāvjus un atklāt jaunus hobijus.
Savukārt “Pielaiko sportu” zonā, kas radīta sadarbībā ar “Rimi Olimpisko centru”, bērni un jaunieši varēs izmēģināt basketbolu, hokeju, futbolu, florbolu, volejbolu, tenisu, paukošanu, vieglatlētiku, karsēju sportu, BMX un skeitbordu.
Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde uzsver: “Bērniem un jauniešiem ir ļoti svarīgi mācīties caur praktisku pieredzi – izmēģinot, pētot, radot un iesaistoties. Tieši šādā veidā bērns bieži atklāj savas intereses, talantus un stiprās puses. “TrādiRīga” būs iespēja ne tikai aizraujoši pavadīt laiku, bet arī iepazīt dažādas profesijas, satikt iedvesmojošus cilvēkus un spert pirmos soļus ceļā uz savu nākotni.”
“TrādiRīga” kultūras programmā visas dienas garumā norisināsies koncerti, teātra izrādes, muzikālas performances un radošās darbnīcas. Festivāla lielo skatuvi ieskandinās “Laime Pilnīga”, Annika, Elza Rozentāle, “Drumline Latvia”, Emilija, ELPO, “Kautkaili”, Fiņķis un Madonas Zaļais koris. Uz mazās skatuves “TrādiRādi” būs skatāmas teātra trupas “Kvadrifrons” izrāde “Brūnais siers” un Latvijas Leļļu teātra izrāde “Skolotājas”, kā arī apmeklētāji uz skatuves varēs pielaikot dīdžeja profesiju.
Savukārt festivāla “Muzeju salā” apmeklētāji varēs iepazīt aizraujošo muzeju pasauli ārpus ierastajām muzeju sienām un ekspozīcijām kopā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Latvijas Laikmetīgās mākslas centru un Latvijas Nacionālo rakstniecības un mūzikas muzeju.
“Rīgas vasaras kultūras programma kļūst arvien daudzveidīgāka, un ir īpašs prieks, ka to papildina festivāls, kas veidots tieši bērniem, jauniešiem un ģimenēm. Tieši tā mēs bērniem atveram durvis uz kultūras daudzveidību, ļaujot atklāt, piedzīvot un sajust, ka kultūra ir dzīva, aizraujoša un pieejama ikvienam,” uzsver kultūras ministre Agnese Lāce.
“TrādiRīga” lielās skatuves programma. 12.30 Bērnu dziesmu izrāde “PATI, PATI, PATI” 13.25 Tutas lapsa un Feneks 14.00 “Laime Pilnīga” 14.45 Tutas lapsa un Feneks 15.30 Annika 16.15 Tutas lapsa un Feneks 17.00 Elza Rozentāle un “Laime Pilnīga” 18.00 DRUMLINE LATVIA 18.30 Emilija 19.30 ELPO 20.30 “Kautkaili” 21.30 Fiņķis un Madonas Zaļais koris.
Festivāla organizatores Ļena Ferstere un Elīna Aleksa uzsver: “Festivāls “TrādiRīga” ir Baltijā un Ziemeļeiropā unikāls festivāla koncepts, kur galvenais uzsvars likts uz saturīgām un ikvienam pieejamām pieredzēm. Aicinām ģimenes un bērnus nosvinēt mācību gada noslēgumu un vasaras sākumu ar jaudu! Esam pārliecinātas, ka “TrādiRīga” programmā sev interesantas nodarbes atradīs gan mazi, gan lieli festivāla apmeklētāji, pielaikojot profesijas un sportu, izzinot, muzicējot, radot un izmēģinot, jo visvērtīgākās atmiņas rodas tieši kopīgā pieredzē un līdzdarbošanās priekā!”
“TrādiRīga” ilgtspējas partneri “Eco Baltia vide” un “Latvijas Zaļais punkts” festivālā aicinās ģimenes praktiski iepazīt videi draudzīgu dzīvesveidu “Ilgtspējas pilsētiņā”. Apmeklētāji varēs piedalīties radošajās darbnīcās, apgūt apģērbu un elektrotehnikas labošanas prasmes, veidot dekorācijas no otrreiz izmantotiem materiāliem, iesaistīties apģērbu maiņas punktā, kā arī šūt dzīvnieku gultiņas no tekstilizstrādājumiem, kas pēc festivāla tiks ziedotas patversmei “Ulubele”.
Savukārt “Swedbank” aktivitātēs un spēlēs “Tava Maka Taka” bērni un jaunieši varēs apgūt finanšu pratības pamatus. “Rimi” piknika zonā ģimenes varēs atpūsties un piedalīties kopīgā izaicinājuma spēlē, bet “Cido” kuģīšu zonā bērni varēs radoši darboties, darinot papīra kuģīšus. Festivāla laikā darbosies arī saldējuma “Pols” parks, kā arī plaša ēdināšanas un atpūtas zona.
Festivālu “TrādiRīga” organizē aģentūra “Sponsorking”. Festivāla partneri – Rīgas dome, “Eco Baltia vide” un “Latvijas Zaļais punkts”, “Rimi”, “Swedbank”, “Rīgas saldējuma fabrika”, “Cido”, “Rimi Olimpiskais centrs”, Valsts Izglītības attīstības aģentūra, “Gaco”, “VPT”.