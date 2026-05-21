Brazīļu izcelsmes satura veidotājs Felipe ticis pie Latvijas pilsonības
Saeima ceturtdien atbalstīja Latvijas pilsonības piešķiršanu brazīļu izcelsmes digitālā satura veidotāja Felipem Gabrielam Santusam-Šavieram.
Santuss-Šaviers Latvijā dzīvo kopš 2015. gada. Sākotnēji viņš Latvijā ieradies kā sportists, bet vēlāk pievērsies studijām un profesionālajai darbībai. Dzīvojot Latvijā, viņš ir integrējies Latvijas sabiedrībā, apguvis latviešu valodu un iesaistījies kultūras, sporta un sabiedriskajā dzīvē, pausts likumprojekta anotācijā.
Santuss-Šaviers vērsās Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā ar lūgumu izvērtēt iespēju piešķirt viņam Latvijas pilsonību, norādot, ka Latviju uzskata par savu dzīvesvietu un valsti, ar kuru saista turpmāko nākotni. Viņš uzsvēris, ka ikdienā lieto latviešu valodu, izjūt piederību Latvijas sabiedrībai un vēlas turpināt veicināt Latvijas kultūras, sporta un sabiedriskās dzīves attīstību.
Kā atzīmēts anotācijā, Santuss-Šaviers norādījis, ka ilgstoši piedalījies jauniešu sporta aktivitātēs, sabiedriskajos projektos un labdarības iniciatīvās, kā arī ar savu darbību un publisko atpazīstamību veicinājis Latvijas tēla popularizēšanu starptautiskajā vidē. Iesniegumā uzsvērta arī viņa sadarbība ar Latvijas sporta organizācijām, mediju projektiem un sabiedriskajām iniciatīvām.
Likumprojekta anotācijā pausts, ka atbalstu Santusa-Šaviera uzņemšanai Latvijas pilsonībā sniegušas vairākas sporta federācijas, sabiedriskās organizācijas, kā arī sporta un kultūras jomas pārstāvji, norādot uz viņa ieguldījumu Latvijas sporta popularizēšanā, darbu ar jauniešiem, iesaisti labdarības projektos un Latvijas tēla popularizēšanu starptautiskajā vidē.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) norādījusi, ka Santuss-Šaviers Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā varētu iegūt ne agrāk kā 2035. gadā, jo saskaņā ar Imigrācijas likuma prasībām pastāvīgās uzturēšanās atļauju viņš varētu pieprasīt no 2030. gada 11. jūlija.
Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija konstatēja, ka pilsonības pretendents ilgstoši dzīvo Latvijā, ir integrējies Latvijas sabiedrībā, pārvalda latviešu valodu, aktīvi iesaistās jauniešu sporta aktivitātēs, sabiedriskajos projektos un labdarības iniciatīvās, kā arī ar savu darbību sniedz ieguldījumu Latvijas sabiedriskajā un kultūras dzīvē un Latvijas tēla popularizēšanā pasaulē. Līdz ar to, pamatojoties uz šiem apsvērumiem, komisija ir sagatavojusi likumprojektu par viņa atzīšanu par Latvijas pilsoni.
Komisijas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris (ZZS) iepriekš aģentūru LETA informēja, ka rekomendētāju lokā pilsonības piešķiršanai bijušas vismaz desmit personas, tostarp juridiskas, kā arī Latvijas pašlaik slavenākais basketbolists Kristaps Porziņģis.