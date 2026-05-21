Ilustratīvs foto. Vecrīga.
Foto: Zane Bitere/LETA

"Norīsiet mēli!" Lērums latviešu slavē kādu kafejnīcu Vidzemē, kurā par visu padomāts līdz pēdējai niansei

6:16, 21. maijs 2026
Latviešiem ir daudz un dažādi iemīļoti ēdieni, cilvēki, vietas, dziesmas – visa kā un daudz mums mīļa! LA.LV jau iepriekš esam dalījušies ar soctīklotāju stāstiem, slavējot pārtikas produktus. Šoreiz gardēži priecājas par kādu ēdināšanas iestādi Vidzemē, Mazsalacā.

Labo vārdu ķēdi aizsākusi Lauma, kura soctīklā “Threads” raksta: “Nu, ko lai saka – brauciet uz Mazsalacu, draugi! “Būda Cafe” ir pilnīgs premium experience [red. izcila pieredze] nereāli skaistā Latvijas pusē. Atrašanās vieta, skats, sajūtas, ēdiens, attieksme ir pilnīgs 10/10. Un esot arī dzīvā mūzika ik pa laikam. Vienīgi ņem vērā, ka brīvdienās labāk veikt rezervāciju. Mīlu vietas, kur var just, ka cilvēki, kas veido un dara, dara to no sirds!”

Lauma nebūt nav vienīgā, kura patiesi novērtē šīs kafejnīcas piedāvājumu. Komentāru sadaļā atrodama pozitīvo komentāru vētra gan par kafejnīcu “Būda”, gan Mazsalacu:

“Būda Cafe vajag kūku Salaca paņemt! Norīsiet mēli! Arī viss pārējais tur ir gards, peotams!”

“Piekrītu, lieliska vieta… ir būts. Vasarā pusdienas upes krastā.”

“Un trauki ar rokām radīti. Piekrītu. Gards ēdiens un super saimnieki.”

“Piekrītu! Arī mūsu mīļākā vieta!”

“Mazsalaca ir superīga vieta! Tik maza pilsētiņa, bet tik daudz vietu, kur būt! Man laimējies tur būt ļoti bieži, reizi mēnesī esmu tur vismaz, braucot pie vīra ģimenes! Noteikti aizejiet uz muzeju! Dabas parkā var pavadīt stundas! Var arī laivot pa Salacu! Noteikti ir vērts atbraukt uz Ērenpreisa tvīda braucienu un izdejoties ballē! Un, protams, Būda.”

“Pievienojos Jūsu viedoklim! Ēdiens&skats ir 10/10. Un šo var apvienot ar Skaņākalna dabas parka apmeklējumu!”

“100% piekrītu!!! Nesen tur bijām pavisam nejauši iemaldījušies.”

“Piekrītu. Tā ir arī mūsu iecienītā vieta!”

