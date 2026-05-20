Daudzi tos uzskata par veselīgiem… 8 pārtikas produkti, kuros slēpjas pārsteidzoši daudz cukura
Daudzi cilvēki ir pārliecināti, ka lielākais cukura daudzums atrodams tikai saldumos, kūkās vai limonādēs, taču uztura speciālisti brīdina, ka patiesībā daudz cukura slēpjas arī pavisam citos produktos. Veikalos nopērkamie produkti nereti satur ievērojami vairāk pievienotā cukura, nekā pircēji sākotnēji domā.
Eksperti skaidro, ka cukurs produktos tiek izmantots ne tikai saldākas garšas dēļ. Tas palīdz pagarināt derīguma termiņu, uzlabot tekstūru un dažkārt pat maskēt tauku trūkumu produktā. Tieši tāpēc daudzi produkti, kas tiek reklamēti kā veselīgi, patiesībā var saturēt pārsteidzoši lielu cukura daudzumu.