Pēc tam, kad Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempiona titulu izcīnījušais liepājnieks Kristaps Porziņģis atgriezīsies mājās, Liepājas pašvaldība rīkos svinības, tā atzina pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Viņa uzsvēra, ka Liepāja un liepājnieki ļoti lepojas ar Porziņģa sasniegumiem un izcilo uzvaru.

“Svinēsim kopā, kad viņš atgriezīsies mājās. Tagad prioritāte ir viņa veselība. Lai atgūst spēkus un gaidām mājās – Liepājā, lai klātienē kopā ar mūsu čempionu atzīmētu viņa panākumus,” sacīja Lazdāne.

Kā ziņots, Porziņģis ar Bostonas “Celtics” vienību pirmdien izcīnīja NBA čempiona titulu, kļūstot par pirmo Latvijas basketbolistu, kas to paveicis.

Finālsērijas piektajā mačā “Celtics” savā laukumā ar 106:88 pārspēja Dalasas “Mavericks”, sērijā līdz četrām uzvarām tiekot pie panākuma ar 4-1. Bostonas komandai tas ir pirmais čempiona tituls kopš 2008.gada.

“Celtics” ar 18 čempiontituliem kļuvusi par NBA titulētāko vienību. Pirms tam Bostonas komanda dalīja titulētākās komandas godu ar 17 trofejas izcīnījušo Losandželosas “Lakers”.

Kristaps Porzingis on Game 5: ‘I’m going to give everything I have’ https://t.co/3OOocozHxq

— SB Nation NBA (@SBNationNBA) June 19, 2024