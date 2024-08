“Swedbank” eksperte: Latvijā vairāk nekā puse no pensiju 2. līmeņa dalībniekiem atrodas viņu vecumam nepiemērotā plānā Ieteikt







“Pirms tam bija tā, ka mēs kā pensiju pārvaldnieki nevarējām redzēt, kas ir mūsu klients,” tā intervijā TV24 raidījumā “Uz līnijas” atzina “Swedbank” Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja Anželika Dobrovoļska, runājot par pensiju 2.līmeni, kas tika ieviests 2001.gada 1.jūlijā. Līdz ar to neesot bijusi iespēja klientus konsultēt, kādu pensijas ieguldījumu plānu 2.pensiju līmenī viņam būtu labāk izvēlēties.

“Attiecīgi dēļ tā mēs nevarējām proaktīvi aicināt savus klientus – pensiju 2.līmeņa dalībniekus – mainīt pensiju plānus uz viņa vecumam piemērotu,” turpināja sacīt “Swedbank” eksperte Dobrovoļska. Taču tagad sistuācija ir mainījusies un bankām ir pieejami savu klientu dati par dalību 2.pensiju līmenī.

“Neskatoties uz to, ka mēs kā pārvaldnieki saņemam datus, ar šiem datiem mums jārīkojas ļoti uzmanīgi, ļoti ētiski. Šo datu saņemšanas galvenais mērķis ir informēt tos klientus, kuri ir viņu vecumam nepiemērotā plānā. Jo Latvijā joprojām ir viena liela problēma – vairāk nekā puse no pensiju 2.līmeņa dalībniekiem atrodas viņu vecumam nepiemērotā plānā. Un lielākā daļa no šiem cilvēkiem atrodas plānos, kas ir ar zemāku risku, nekā viņiem vajadzētu būt. Tas nozīmē, ka ilgtermiņā viņi vienkārši zaudē potenciālu iespēju nopelnīt vairāk savai pensijai, ja līdz pensijai ir atlikuši vairāk nekā 10, 15 un pat 20 un varbūt pat 30 gadi,” norādīja Dobrovoļska TV24 raidījumā “Uz līnijas”.

Bankas eksperte uzsvēra, ka pēdējā laikā, veicot pētījumus, ir redzams, ka cilvēki arvien vairāk interesējas par savu pensiju 2.līmeni. “Gadiem ejot šis rādītājs uzlabojas, tomēr joprojām liela daļa cilvēku tiešām neinteresējas vai nezina. Man liekas, ka tagad šīs izmaiņas, kas notika likumdošanā, nedaudz satricināja, teiksim tā, valsti un vairāk pievērsa cilvēku uzmanību tam, kur tieši atrodas viņu pensiju nauda un raisīja domas, ko tad būtu jādara?!” sacīja “Swedbank” Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja.

Turklāt likumdošanas izmaiņas uzlikušas kā obligātu pienākumu bankām un citiem pensiju ieguldījumu pārvaldiekiem informēt savus klientus par to, ja viņi atrodas savam vecumam nepiemērotā pensiju 2.līmeņa plānā.

“Jūs noteikti saņemsiet ziņu no sava ieguldījumu pārvaldītāja. No 1.jūlija mēs saņemam šos datus. Katram ieguldījumu pārvaldniekam ir 12 mēneši laika, lai informētu savus klientus. Mēs – “Swedbank” Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība – jau visus savus klientus esam informējuši. Pēc tiem datiem, ko mēs esam saņēmuši, mēs redzam, ka esam tuvu tirgus statistikai – ne puse, bet tuvu pusei no mūsu dalībniekiem bija viņu vecumam neatbilstošā plānā. Attiecīgi visi šie dalībnieki jau saņēma ziņu par to, ka šis plāns nav piemērots un aicināja to mainīt. Mainīt nāksies pašiem – atkal caur vietni “latvija.lv“. Pārvaldniekiem, bankām nav nekādas iespējas jūsu vietā to mainīt,” sacīja Dobrovoļska.

Dobrovoļska piebilda, ka vietnē “latvija.lv” ir tāds e-pakalpojums, kas paredz pensiju 2.līmeņa pārvaldītāja izvēli – maiņu. “Tad attiecīgi to ir jāizdara,” mudināja “Swedbank” Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja.

Kā liecina informācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) interneta mājas lapā, tad valsts fondēto pensiju shēma jeb pensiju 2.līmenis tika ieviests 2001.gada 1.jūlijā. Ar šo brīdi daļa no ikviena veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu tirgū un uzkrāta katra pensiju 2.līmeņa dalībnieka personīgajā kontā. Par pensiju 2.līmeņa dalībnieku var būt ikviens sociāli apdrošinātais.

Piedalīšanās pensiju 2.līmenī ir obligāta tiem, kas dzimuši pēc 1971.gada 1.jūlija. Ar laiku pensiju 2.līmenī tiks iesaistīti visi strādājošie. Savukārt tie, kas dzimuši no 1951.gada 2.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam ieskaitot, tai varēja un joprojām var pievienoties brīvprātīgi. Ja piederat šai vecuma grupai un esat izlēmis piedalīties pensiju 2.līmenī, Jums jāadresē savs iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

Pensiju 2.līmeņa līdzekļus drīkst pārvaldīt ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras ir reģistrētas valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, kuru uztur un aktualizē Latvijas Banka. Katrs līdzekļu pārvaldītājs var piedāvāt vienu vai vairākus ieguldījumu plānus.

Izvēloties atbilstošo ieguldījumu plānu, svarīgs ir personas paredzamais dalības laiks pensiju 2.līmenī līdz aiziešanai vecuma pensijā. Jo laiks līdz pensijai ilgāks, jo persona ir spējīga uzņemties lielāku risku un otrādi–tuvojoties pensijas vecumam, spēja uzņemties risku samazinās. Tāpēc personām, kurām līdz pensijas vecuma sasniegšanai ir 10 vai mazāk gadi, ieteicams pāriet no aktīvajiem uz konservatīvajiem ieguldījumu plāniem. Citādi aktīvo ieguldījumu plānu dalībniekiem neilgu laiku pirms aiziešanas pensijā var nākties piedzīvot ļoti straujas, negatīvas uzkrātā kapitāla svārstības, kas būtiski ietekmēs arī sagaidāmās vecuma pensijas apjomu.

Lai izvēlētos sev atbilstošu ieguldījumu plānu, līdzekļu pārvaldītāji ir sagatavojuši katra ieguldījumu plāna pamatinformāciju. Pamatinformācijas mērķis ir sniegt papildus informāciju par pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānu līdzekļu ieguldīšanas riskiem un pārvaldīšanas izmaksām, lai atvieglotu dalībniekiem sev piemērotākā ieguldījumu plāna izvēli. Ar visu ieguldījumu plānu „pamatinformāciju” varat iepazīties ŠEIT.

