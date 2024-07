“Esam baigās auzās iebraukuši ar šo!” Bērziņš par pensiju sistēmu Latvijā Ieteikt







“Nav nekas skaidrs ar pensijām Latvijā, un tas mani laikam visvairāk biedē. Tā ir viena no tēmām, kam patiesībā politiskajai gribai Latvijā būtu jāpievērš liela uzmanība, tam būtu jābūt top3 jautājumam, jo, man liekas, ka mēs esam baigās auzās iebraukuši ar šo, domājot, ka tas viss vēl tālu, kā saka, “gan jau kaut kad”!” par pensiju sistēmu Latvijā TV24 raidījumā “Preses klubs” izsakās Endijs Bērziņš, šefpavārs, “Vairāk Saules” līdzīpašnieks.

Reklāma Reklāma

Jau ziņots, ka gana liela daļa Latvijas iedzīvotāju nav pārliecināti par savu finansiālo stabilitāti pensijas vecumā – tikai katrs piektais nešaubās par savu finansiālo labklājību vecumdienās, bet vairāk nekā 40% aptaujāto jūtas nedroši, aģentūru LETA informēja “Luminor Bank” pārstāvji, atsaucoties uz veiktās aptaujas datiem.

Aptaujā noskaidrots, ka Latvijā 20% jeb katrs piektais cilvēks var droši apgalvot, ka nesatraucas par savu finansiālo labklājību, sasniedzot pensionēšanās vecumu. Tikmēr kaimiņvalstu iedzīvotāji ir nedaudz optimistiskāki – Lietuvā par savām vecumdienām droši jūtas 25% aptaujāto, savukārt Igaunijā – 28%.

Aptaujāto Latvijas iedzīvotāju vidū īpaši izteiktas ir šaubas un neskaidrība par savām vecumdienām – vairāk nekā trešdaļa jeb 38% aptaujāto apgalvo, ka ir tikai nedaudz pārliecināti par savu finansiālo labklājību, sasniedzot pensiju. “Luminor Bank” skaidro, ka šādu šaubu cēloņi var būt dažādi, piemēram, dzīvošana no “algas līdz algai”, kā rezultātā netiek veidoti iekrājumi, vai informācijas trūkums par veidiem, kā veidot ilgtermiņa uzkrājumus.

Latvijā 15% no aptaujātajiem iedzīvotājiem norāda, ka jūtas ļoti nedroši par savu finansiālo labklājību, sasniedzot pensionēšanās vecumu. Latvijas kaimiņvalstīs šis īpatsvars ir salīdzinoši mazāks – 11% Lietuvā un 10% Igaunijā.

Par finansiālo labklājību vecumdienās Latvijas iedzīvotāju vidū vismazāk uztraucas jauni cilvēki vecumā no 18 līdz 29 gadiem. “Luminor Bank” to skaidro ar to, ka bieži jaunieši par savu pensiju nesatraucas, uzskatot, ka par savu finansiālo stāvokli un uzkrātajiem naudas līdzekļiem vecumdienām nav jādomā tik agri.

“Luminor Bank” aktīvu pārvaldīšanas un pensiju daļas vadītājs Atis Krūmiņš skaidro, ka šobrīd valsts garantētā pensija nodrošina tikai ap 40-50% no esošajiem ienākumiem pirms pensijas, turklāt demogrāfiskās situācijas dēļ tuvākajās desmitgadēs ir gaidāma šīs proporcijas pasliktināšanās. Tas nozīmē tikai to, ka par finanšu līdzekļiem iztikšanai vecumdienās jau savlaicīgi ir jārūpējas pašiem.

“Luminor Bank” aptauja Baltijas valstīs veikta 2024.gada aprīlī sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat”, aptaujājot 3015 respondentus vecumā no 18 līdz 65 gadiem.