"Swedbank" piešķīrusi 25 miljonu eiro aizdevumu "Rīgas siltumam"







“Swedbank” piešķīrusi 25 miljonu eiro aizdevumu AS “Rīgas siltums” apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai, aģentūru LETA informēja bankas pārstāvji.

Uzņēmums plāno šos līdzekļus izmantot naudas plūsmas vadībai, jo, ņemot vērā siltumenerģijas resursu – gan gāzes, gan šķeldas – šobrīd mainīgās izmaksas, papildu finanšu resursi rada drošības rezervi kompānijai, ļaujot stabilizēt uzņēmuma finanšu plūsmu.

“Rīgas siltuma” valdes priekšsēdētājs Ilvars Pētersons norāda, ka šāda prakse tiek īstenota ik gadu. Par piegādāto enerģiju “Rīgas siltumam” ir uzreiz jānorēķinās ar piegādātājiem, savukārt siltumenerģijas lietotājiem par patērēto siltumu jānorēķinās līdz nākamā mēneša noteiktam datumam.

Situācijā, kad aktīvās apkures sezonas laikā būtiski pieaug siltumenerģijas patēriņš un rēķini, kredītlīnija palīdz stabilizēt finanšu plūsmu, skaidro Pētersons.

“Rīgas siltums” saražo apmēram 30% Rīgai nepieciešamā siltuma, no kuriem 50% tiek saražoti no šķeldas, bet 50% no dabasgāzes. Savukārt 70% siltuma kompānija iepērk no neatkarīgajiem ražotājiem, kur lielākais piegādātājs ir AS “Latvenergo”.

“Firmas.lv” dati liecina, ka “Rīgas siltuma” apgrozījums pērn bija 146,45 miljoni eiro, bet peļņa – 5,4 miljoni eiro.

Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% – Latvijas valstij, 2% – SIA “Enerģijas risinājumi. RIX”, bet “Latvenergo” pieder 0,005% akciju.