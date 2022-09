Rīgā briest milzīgs apkures sadārdzinājums: kā iedzīvotāji tiks ar to galā? Ieteikt







Zigfrīds Dzedulis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rīgas siltumapgādes uzņēmums “Rīgas siltums” grib pacelt siltuma tarifu – šogad jau ceturto reizi.

Tarifa lēciens – ķēdes reakcija

2. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) iesniegtais plāns paredz no 15. augusta noteikto 85,45 eiro par megavatstundu (MWh) vietā no 2022. gada 2. oktobra līdz 2023. gada 14. augustam noteikt 170,59 eiro par MWh bez 12% pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Kā paskaidro “Rīgas siltums”, tarifs esot jāpaceļ tāpēc, ka cēlušās cenas dabasgāzei un no uzņēmuma “Latv­energo” iepirktajam siltumam. Pašlaik ar dabasgāzi un šķeldu uzņēmumā “Rīgas siltums” saražotais siltums veido tikai 32% no galvaspilsētai nepieciešamā apjoma gadā. Atlikušos 68% tas iepērk no “Latvenergo”, “Latvijas gāzes” un vēl četriem mazākiem uzņēmumiem.

“Rīgas siltums” tarifa celšanu varēja paredzēt – 1. septembrī SPRK apstiprināja jaunus, vairākkārt lielākus siltuma tarifus “Latv­energo” siltuma ražotnēm.

Tā kā no oktobra valdība sola kompensēt pusi no siltuma cenas pieauguma, kas pārsniedz 68 eiro par MWh, apstiprinot “Rīgas siltuma” plānoto, maksa par siltumu Rīgā pieaugtu par 40% – no 85,45 par MWh līdz 119,30 eiro par MWh.

Bet ar visu valsts atbalstu rīdziniekiem siltums jau maksātu par 75% dārgāk nekā aizvadītajā apkures sezonā.

Pieprasa tarifu virs 200 eiro/MWh

Spriežot pēc dabasgāzes cenu straujā kāpuma, diezin vai valdības solītā kompensācija būs liels atspaids Rīgas un arī citu pilsētu iedzīvotājiem, kuri dzīvo namos ar centralizēto siltumapgādi.

Pēc Ekonomikas ministrijas aprēķiniem, apkures sezonā par centralizētajai apkurei pieslēgtajiem dzīvokļiem būtu jāmaksā aptuveni 150 eiro par MWh. Bet aizvadītajos šī gada mēnešos dabasgāzes cena kāpusi tā, ka vairākās apdzīvotās vietās tarifi jau plānoti krietni lielāki. No siltuma ražotājiem SPRK saņēmusi sešus siltuma tarifus, kas pārsniedz 200 eiro par MWh. Piemēram, Mārupē 320 eiro par MWh, Ķekavā – 279 eiro par MWh, Babītē –270 eiro par MWh.

Prasīs vēl augstāku maksu par gāzi

Par plāniem šoruden vēlreiz paaugstināt tarifu dabasgāzei paziņojis arī uzņēmuma “Latvijas gāze” valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis, atsaukdamies uz to pašu dabasgāzes cenu straujo kāpumu. Pieteikums tarifu maiņai gan vēl neesot iesniegts SPRK. Bet to izdarīšot šajās dienās.

Vienlaikus “Latvijas gāze” grib atteikties no izlīdzinātajiem maksājumiem, jo, ceļoties dabasgāzes cenām, tā būšot labāk gan uzņēmumam pašam, gan iedzīvotājiem.

Turpmāk viņiem būšot jāmaksā pēc katra mēneša beigās tirgotājam iesniegtajiem patēriņa skaitītāju rādījumiem – līdzīgi kā par ūdeni, elektrību un citiem komunālajiem pakalpojumiem. Kalvīša plānus jau nopaļājis Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, norādot uz uzņēmuma atkarību no Krievijas.

Uzņēmuma “Latvijas gāze” lielākais akcionārs ar 34% akciju ir “Gazprom”, kurš, kā visiem zināms, īsteno Krievijas diktatora Putina politiku.

Krišjānis Kariņš pieprasījis Ekonomikas ministrijai divu nedēļu laikā izgudrot, kā samazināt patēriņu centralizētajā siltum­apgādē – tā, lai iedzīvotājiem nebūtu jāmaksā tik baisi rēķini.

Līdzīgs ir viņa rīkojums arī par Kalvīša atteikšanos no izlīdzinātajiem maksājumiem norēķinos par dabasgāzi. Valdības vadītāja ieskatā atteikšanās no izlīdzinātajiem maksājumiem kaitē iedzīvotājiem. Mēneša beigās rēķins par dabasgāzi varētu būt tik baigs, ka liela iedzīvotāju daļa to no saviem mēneša ienākumiem nespētu samaksāt.

Apkures rēķiniem draudīgi ceļoties, kāda daļa rīdzinieku nogrims parādos, vairākkārt palielināsies mājokļa pabalstu prasītāju skaits. Kamēr “Rīgas siltums” – uzņēmums, kura lielākie akcionāri ir valsts un Rīgas pašvaldība, izpurinās rīdzinieku kabatas, tikmēr tā pati valsts un Rīgas pašvaldība piemaksās kādu daļu siltuma rēķinu segšanai…

Tarifus varētu pārskatīt biežāk

Pašlaik spēkā esošā tarifu piemērošanas kārtība it kā nepieļauj tarifu pārskatīšanu saistītajiem lietotājiem biežāk kā divas reizes gadā. Par dabasgāzes tirdzniecības cenām un tām atbilstošajiem tarifiem norēķinos par dabasgāzi – tirdzniecības uzņēmumam jāpaziņo vienu reizi pusgadā līdz pusgada pēdējā mēneša 10. datumam.

Bet SPRK skaidro, ka “Latvijas gāze” tomēr varot vērsties ar piedāvājumu grozīt tarifu biežāk, ja tam ir objektīva nepieciešamība. Esot divas iespējas.

Pirmā – balstoties uz “Latvijas gāzes” iesniegtu jaunu tarifu projektu, lemt par tā apstiprināšanu un atcelt spēkā esošo lēmumu. Otrā – balstoties uz “Latvijas gāzes” iesniegumu, grozīt SPRK lēmumu, paredzot atšķirīgu tarifu piemērošanas kārtību, piemēram, noteikt tarifus biežāk nekā divas reizes gadā.

Arī uzņēmumā “Rīgas siltums” skaidro, ka siltum­enerģijas tarifa grozījumu skaits tam neesot ierobežots. 2022. gadā kurināmo izejvielu izdevumu pieauguma dēļ siltuma tarifs jau ticis mainīts 1. martā, 11. martā, 15. augustā.

Mainoties kurināmā un iepirktās siltumenerģijas cenai, uzņēmums nosaka siltumenerģijas tarifu un iesniedz apstiprināšanai SPRK.