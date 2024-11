Ilustratīvs foto. Antarktīda. Foto: SCAPIX/AFP/LETA

“Tā” diena tuvojas daudz straujāk nekā gaidīts. Atlantijas okeāna straumes pavājinās pārāk ātri un katastrofa var būt neizbēgama Ieteikt







Arvien vairāk pētījumu liecina, ka klimata pārmaiņu dēļ galvenās Atlantijas okeāna straumes palēninās, un sliktākie scenāriji liecina, ka tās pat varētu pilnībā apstāties.

Reklāma Reklāma

Atlantijas meridionālā cirkulācija (AMOC), kas ietver Golfa straumi, stabilizē klimatu ziemeļu puslodē un ārpus tās. Tomēr jauns klimata modelis, kurā ņemta vērā Grenlandes ledus segas saldūdens kušana, liecina, ka pie pašreizējiem globālajiem oglekļa dioksīda emisiju līmeņiem nākamo 15 gadu laikā straumju plūsma varētu vājināties par trešdaļu.

AMOC darbojas kā planētu konveijera lente, kas transportē barības vielas, skābekli un siltumu uz ziemeļiem no tropiskajiem ūdeņiem, vienlaikus virzot aukstāku ūdeni uz dienvidiem – kas ir līdzsvarošanas process un uztur abās Atlantijas okeāna puses par 5 grādiem siltākas, nekā tas būtu citādi.

Tiek atzīmēts, ka AMOC darbojas kā milzu dzinējs, virzot siltākus ūdeņus no dienvidiem (kas ir sāļāki un blīvāki) uz ziemeļiem. Virzoties uz ziemeļiem, sālsūdens atdziest un kļūst blīvāks un tādējādi grimst. Šī ūdens konveijera lente izdala siltumu atmosfērā pirms atgriešanās dienvidos. Tajā pašā laikā gaišāka saldūdens pieplūdums no kūstošiem ledājiem izspiež daļu no šī sāļā okeāna ūdens, liekot tam pārstāt tik dziļi nogrimt un palēninās AMOC. Taču līdz šim šis kušanas ūdens modeļos netika ņemts vērā.

“Ja straumes pilnībā apstāsies, tas radīs postījumus visā pasaulē, izraisot strauju temperatūras pazemināšanos visā Eiropā, vētru izplatīšanos pie ekvatora un citas neparedzamas sekas, kas ietekmēs Amazones lietus mežus un citus reģionus.

Lai gan daudzi klimata modeļi paredz mērenu AMOC palēnināšanos līdz 2100. gadam, Klimata pārmaiņu starpvaldību padome lēš, ka iespēja, ka sistēma šķērsos neatgriešanās punktu šajā gadsimtā, ir mazāka par 10%.

Citi modeļi savukārt liecina, ka plūsma drīzumā var apstāties: tas ir izraisījis domstarpības zinātnieku vidū, un daži uzskata, ka plūsmas pavājināšanās riski ir novērtēti par zemu un prasa steidzamu rīcību.

Zinātnieku modelis liecina, ka AMOC ir palēninājusies ar ātrumu 0,46 sverdrupi (sverdrups ir vienāds ar 1 miljonu kubikmetru ūdens sekundē) desmitgadē kopš 1950. gada un ka, ja cilvēce pārsniegs 2 grādus globālās sasilšanas (kā pašlaik prognozēts), cirkulācija līdz 2040. gadam var vājināties par 33%.