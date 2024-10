Ārkārtīgi retā lietus dēļ un tam sekojošo plūdu dēļ dažas Sahāras tuksneša daļas applūdušas pirmo reizi pusgadsimta laikā. Dienvidaustrumu Marokas tuksnesis ir viena no sausākajām vietām pasaulē, un vasaras beigās reti kad piedzīvo lietus. Taču divas intensīvas nokrišņu dienas pagājušajā mēnesī pārsniedza gada vidējos rādītājus vairākos apgabalos, kuros parasti katru gadu ir mazāk nekā 250 mm, vēsta portāls Metro.

Tagounite, ciematā, kas atrodas aptuveni 320 kilometrus uz dienvidiem no galvaspilsētas Rabatas, tikai 24 stundās bija reģistrēti vairāk nekā 100 mm nokrišņu. Vētras nodrošināja vairāk nokrišņu nekā gadu desmiti, atstājot pārsteidzošus pierādījuma attēlus ar ūdens straumēm, kas plūst cauri Sahāras smiltīm.

Tuksneša kopienu dzīvesvietās, kuras apmeklē daudzi tūristi, 4×4 motocikli brauca pa peļķēm, un iedzīvotāji ar bijību vēroja šīs ainas. Šādas lietusgāzes, ko meteorologi dēvē par ekstratropisku vētru, patiešām var mainīt laikapstākļus reģionā nākamajos mēnešos un gados, jo gaiss saglabās vairāk mitruma, izraisot lielāku iztvaikošanu un vairāk vētru.

Seši secīga sausuma gadi ir radījšui izaicinājumus lielai daļai Marokas, liekot lauksaimniekiem atstāt laukus atmatā un pilsētām un ciemiem ierobežot ūdens patēriņu.

Lielais nokrišņu daudzums, visticamāk, palīdzēja uzpildīt lielos gruntsūdens ūdens nesējslāņus, kas atrodas zem tuksneša un uz ko vienmēr paļāvušās ūdens apgādē tuksneša kopienās. Reģiona rezervuāri septembrī uzpildīti ar rekordlielu daudzumu ūdens, lai gan nav skaidrs, cik tas palīdzēs sausuma mazināšanai.

Tomēr ūdens, kas plūda cauri smiltīm un oāzēm, Marokā un Alžīrijā paņēma vairāk nekā 20 dzīvības un sabojāja lauksaimnieku ražu, liekot valdībai piešķirt ārkārtas palīdzības līdzekļus, tostarp dažos apgabalos, kurus skāra pērn zemestrīce.

NASA satelītuzņēmumos redzams, kā ūdens ieplūst Iriki ezerā, slavenā ezera gultne starp Zagoru un Tatu, kas bija sausa 50 gadus.

⚡️Sahara was covered by rains: some parts of the desert went under water, — Associated Press.

"We haven't seen this amount of precipitation in a short period of time for 30 to 50 years," says a representative of the main meteorological office of Morocco.

Currently, experts… pic.twitter.com/PjytU4B07a

— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) October 9, 2024