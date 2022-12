“Tā ir īsta laimes spēle…” Olga Valciņa par medikamentu pieejamību onkoloģijā Ieteikt







“Attiecībā uz zāļu pieejamību – tā ir īsta laimes spēle jeb loterija,” tā TV24 raidījumā “Dienas personība” medikamentu pieejamības tēmu onkoloģijā komentē Olga Valciņa, Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianse” vadītāja.

Viņa skaidro: “Ja pacientam paveicas un viņam ir tas vēža tips, kas ir iekļauts kompensējamo zāļu sarakstā, ka viņa apakštipam ar konkrēto gēnu mutāciju vai vēža veidu pienākas valsts apmaksātas zāles, viņam ir apmaksāts pilnīgi viss. Bet ja viņam nepaveicas, jo viņam, piemēram, ir olnīcu vēzis, kuram šobrīd nav apmaksātas zāles, ja viņam ir kāds apakštips cita vēža vai viņam ir kāds, nedod Dievs, retais vēzis, tādu ir lielākā daļa, tad viņš var palikt vispār bez zālēm. Ķirurgi ir viņa vienīgā cerība, un tālāk viņam nav nekā.”

Raidījuma vadītāja Velta Puriņa arī vaicā, vai un ko, lai mainītu šo situāciju var darīt un dara mediķu un dažādas citas organizācijas?

Uz to Valciņa norāda, ka onkoloģijas plānā tas viss ir iekļauts, tur ir iekļautas vajadzības pēc zālēm gan retajiem, gan apakštipiem, bet onkoloģijas plāna ieviešana šobrīd ir absolūti neskaidra.

Viņa gan uzskata,ka nkoloģijas plānam gan ir viens milzīgs trūkums – onkoloģijas plānu radīja uz trim gadiem, kaut gan gan normāli tas būtu vismaz uz 10, lai mēs varētu raudzīties uz šo tēmu ilgtermiņā.

Te pamatoti var rasties jautājums, vai vēža pacientam, kuram ir paziņas, draugi vai radi citā valstī, piemēram, Amerikā, ir atļauts palūgt atsūtīt inovatīvus medikamentus no turienes?

Valciņa skaidro: “Ja ir vajadzība pēc inovatīvajām zālēm, kuras valsts neapmaksā, var vākt līdzekļus, var sūtīt no aptiekas uz aptieku, sliktākajā gadījumā sūtīt no Amerikas, bet ir medikamenti, kas jāuzglabā noteiktos apstākļos, un, privāti sūtot, to izdarīt nevar.”