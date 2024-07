“Tā nav tikai nelabvēlīgu ģimeņu problēma…” Kardiolgs Ērglis pauž atbalstu narkotiku lietošanas dekriminalizēšanai jauniešu vidū Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs”, komentējot ārstu un citu ekspertu aicinājumu dekriminalizēt narkotiku lietošanu jauniešu vidū, lai novērstu viņu nāves gadījumus, arī kardiologs un Latvijas Universitātes (LU) profesors Andrejs Ērglis atzina, ka “šī ir pareiza lieta”.

“Tā nav sociāli nelabvēlīgu ģimeņu problēma. Tā ir visas Latvijas problēma. Mums katram ir jābūt uzmanīgiem par saviem bērniem, par saviem mazbērniem, par saviem bērnu draugiem, mazbērnu draugiem un vispār par sabiedrību kā tādu. Tur vajadzētu ļoti uzmanīties… Tas, ko es vienmēr esmu teicis, ka velns ir detaļās – ārkārtīgi svarīgi ir dekriminalizēt tieši to lietotāju, īpaši šo jauno cilvēku. Šos lietotājus. Tas nenozīmē legalizēt narkotikas kā tādas,” savu viedokli TV24 raidījumā pauda kardiologs Ērglis.

Kardiologs atzina, ka kopumā visa šī lieta nav tik vienkārša. “Mēs narkotikas vienmēr uztveram no tām bandītu filmām vai no Afganistānas – opijs, kokaīns… Bet īstenībā, ja jūs paskatāties, ir ārkārtīgi daudz dažādu citu veidu narkotikas. Un agrāk bija tā līmes ostīšana un visādas citas lietas… Manā uztverē tagad tie bērni ir līdz 35 gadu vecumam – tā vismaz saka Eiropas Savienība, nu pietiekami ilgi, tad skaidrs, ka labāk ir, ja mēs viņus izglābjam, bet tas nenozīmē, ka mums ir jāatzīst, ka to vajag darīt,” norādīja kardiologs un LU profesors Ērglis, paužot savu viedokli par to, vai Latvijā nepieciešams dekriminalizēt narkotiku lietošanu jauniešu vidū.

Jau vēstīts, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) atbalsta ieceri dekriminalizēt narkotiku lietošanu jauniešu vidū, tā trešdien, 17.jūlijā, ziņoja LETA.

Trešdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču Siliņa žurnālistiem atzīmēja, ka viņa, iepriekš esot labklājības ministres amatā, šādu lūgumu bija izteikusi Narkotiku apkarošanas padomē, kuru vada Veselības ministrija (VM). Un VM jau esot akceptējusi Tieslietu ministrijas (TM) izstrādātu priekšlikumu, kas paredz, ka jaunieši par narkotiku lietošanu vairs netiktu krimināli sodīti.

Kā iepriekš norādīja VM, Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomē ir atbalstīts TM priekšlikums par nepilngadīgo personu atbrīvošanu no kriminālatbildības par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu. VM to kopā ar citiem priekšlikumiem virzīs izskatīšanai Saeimas komisijā rudenī. Premjere ir pārrunājusi ar atbildīgajiem ministriem, un šādai iniciatīvai esot atbalsta, norādīja Siliņa.