Edmunds Zivtiņš: Ir vajadzīga kontrole un prevencija, lai narkotikas nenonāktu Latvijā un pie jauniešiem







Kuras institūcijas nav paveikušas savu darbu, cīnoties ar pieaugošo narkotiku lietotāju skaitu jauniešu vidū? “Šeit ir divas institūcijas manā skatījumā par to pilnīgi atbildīgas, proti, tā ir Veselības ministrija un Iekšlietu ministrija. Un droši vien arī Izglītības ministrija saistībā ar šiem te skolās veicamajiem pasākumiem,” tā uz TV24 raidījuma “Ziņu top” vadītājas jautājumu pēc smagas un garas nopūtas atbildēja 14. Saeimas deputāts (LPV) un bijušais Ceļu policijas priekšnieks Edmunds Zivtiņš.

“Ir jāsaprot viena lieta – ja mēs taupīsim resursus uz šo te iekšējo drošību un nebūs šīs te kontroles, tad kā tad tās narkotikas pie mums nonāk…? Tās jau kaut kā neteleportē! Tās ar lidmašīnām te nenomet. Tās atbrauc pa ceļu. Tātad nenotiek kontrole, nenotiek prevencija un šīs te narkotikas elementārā veidā nonāk te,” pauda viedokli Zivtiņš par narkotiku nonākšanu Latvijā un līdz to lietotājiem.

Varbūt tad ir slikti nostrādājusi policija un bija šie saindēšanās gadījumi jauniešu vidū? Uz to Zivtiņš atteica, ka nevar “visu grūst virsū policijai”. “Policijai ir pārāk daudz sagrūsts virsū. Tur vispār ir jāskatās, kas ir ar to likumdošanas bāzi. Šobrīd mēs tik cepam augšā likumus, tik pieņemam sodus un domājam, ka ar to viss būs atrisināts. Nu nebūs atrisināts, ja nebūs šī te kontrole, nebūs prevencija – tas ir komplekss darbs. Tas ir darbs gan skolās, gan medicīnas iestādēs, un veidojot šīs te kampaņas,” uzskata Saeimas deputāts Zivtiņš.

Turklāt šobrīd ir aktuāls jautājums, vai nevajadzētu legalizēt tā sauktās vieglās narkotikas Latvijā.

“Es jums varu kā bijušais policists pateikt to pieredzi, kas nāk no policistiem Nīderlandē, viņi saka: lūdzu, neizdariet tādas muļķības, kā ir pie mums! Mēs jau tur aizejam, skatāmies, redz, kāda viņiem tur brīvība, kāda demokrātija! Kāda tur apakšā ir sociālā problēma… Jūs nevariet iedomāties, cik tur ir slimi, atkarīgi cilvēki, kuri aplaupa un zog. Tur ir milzīgas problēmas. Tāpēc šo te nedrīkst propagandēt un pie šī ir jāstrādā burtiski visām institūcijām kopā,” tā intervijā TV24 raidījumā “Ziņu top” uzsvēra Zivtiņš, runājot par pieaugošo narkotiku lietotāju skaitu jauniešu vidū Latvijā.

Ilustratīvs foto. Valsts policijas suns, kurš meklē narktoikas. Foto: Zane Bitere/LETA

Pilnu TV24 raidījumu “Ziņu top” variet skatīties video šeit: