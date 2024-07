Edijs Klaišis: “Šobrīd ļoti aktīvi un mērķtiecīgi notiek jauniešu uzsēdināšana uz narkotikām, dempingojot cenas” Ieteikt







“Nav iespējama objektīva statistika par narkotikām un dzērājiem – tas nav reāli. Nav iespējama objektīva informācija par narkomāniem. Nedzīvosim ilūzijās! Tas, ka viņi kļūst vairāk – jā,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja “OPEN” radošo centru vadītājs Edijs Klaišis, paužot savu viedokli par narkotiku lietotāju skaitu Latvijā, kā arī padziļināti izklāstot, kāpēc narkotikas aizvien vairāk lieto jaunieši un kāda veida marihuāna šobrīd tiek izplatīta nelegālajā tirgū.

Reklāma Reklāma

“Viņi kļūst redzamāki. Mēs dzīvojam sociālo tīklu laikmetā, kad visi visu pamana un visi visu publicē. Bet ir vēl viena lieta, ja mēs runājam par jauniešiem. Es teikšu tagad to, ko esmu bieži un daudz teicis, it sevišķi pēdējās dienās man nācies to daudz teikt – jauniešu vidū ir ļoti niecīga daļa, kas narkotikas lieto izklaides nolūkos. Lielākā daļa šīs narkotikas lieto, lai aizmirstos un lai no visa pamuktu,” uzsvēra “OPEN” radošo centru vadītājs Klaišis, skaidrojot, kādi ir narkotiku lietošanas iemesli jauniešu vidū.

“Šajos grupējumos, kuros tiek lietotas narkotikas, šī narkotika ir vienīgais, kas šos jauniešus vieno. Šiem jauniešiem nav kopīgas intereses, viņiem nav kopīgas izklaides – vienīgais, kas viņus vieno, ir narkotiku lietošana, jo lietot narkotikas barā ir lētāk. Un tie nav laimīgi jaunieši. Tie ir ļoti, ļoti nelaimīgi jaunieši! Un man ir tas retoriskais jautājums – no kā viņi mūk un no kā viņi grib paslēpties? Un te man ir sakāms arī tas, ka pieagušajiem vajadzētu sākt ar sevi, jo to vidi, no kuras šie jaunieši mūk, veidojam mēs. Necitēšu šeit konkrētus stāstus, bet ticiet man, ka tas, no kā viņi mūk, tās ir šausmīgas lietas, no kā viņi grib paslēpties un tā tālāk,” vērsa uzmanību Klaišis, kurš ikdienā “OPEN” radošajā centrā darbojas kopā ar jauniešiem.

Tas, ka sabiedrībā šobrīd tiek celta trauksme par narkotiku lietošanas gadījumu skaita pieaugumu jauniešu vidū, Klaišis sauc par tādu kā liekulību. “Es par šīm lietām runāju skaļi divus gadus un auroju arī par šo ar ķīmiju apstrādāto zemās kvalitātes marihuānu. Vienīgie, kas mani dzirdēja, bija Valsts policija, un, protams, neoficiālās sarunās arī ārsti. Tā ir sērga! Un tas, kas šobrīd parādījies, tātad ir šis fentanils, ar ko tiek apstrādāta zemas kvalitātes marihuāna un dēļ kuras patiesībā var apstāties plaušas,” brīdināja Klaišis.

Vienlaikus Klaišis norādīja, ka viņš nesaprot to, kāpēc Latvijā par marihuānu tiek saukts “zaļš sūds, piedodiet, kas ir apstrādāts ar ķīmiju”, tādā veidā sabiedrībā radot nepareizu priekšstatu. “Teikt, ka jaunieši sapīpējās marihuānu un taisa baigos sūdus…Nu nē! Jaunieši nepīpē marihuānu! Jaunieši pīpē faktiski ķīmiju. Tas, ka tur ir ļoti niecīga daļa marihuānas, to nepārvērš par marihuānu. Tad es ar tādu joku vienmēr saku: ja es skābenes lapu piemetu soļankai, vai tā kļūs par skābeņu zupu? Nu nē! Tāpēc to nevajag saukt par marihuānu un maldināt sabiedrību,” norādīja Klaišis.

“Es varu pateikt to, kas šobrīd notiek ļoti aktīvi – tā ir jauniešu uzsēdināšana uz narkotikām. Tā ir ļoti mērķtiecīga, dempingojot cenas un tā tālāk. Faktiski par kapeikām tev tiek piedāvātas narkotikas un tādā veidā viņi tiek uzsēdināti,” brīdināja “OPEN” radošo centru vadītājs Klaišis, stāstot TV24 raidījumā “Preses klubs” aktuālo informāciju par narkotiku biznesu un lietotājiem, balstoties uz viņa rīcībā esošo informāciju un ikdienā strādājot ar jauniešiem, kas nonākuši apreibinošo vielu atkarību gūstā. “Mēs varam viņiem pārmest, ka viņi lieto [narkotikas], bet mēs nevaram viņiem pārmest to, kā viņi līdz tam ir nonākuši,” uzsvēra Klaišis.