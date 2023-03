Foto: SHUTTERSTOCK

Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus, ar kuriem plānots noteikt, ka tabakas izstrādājumus, aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes būs aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem.

Grozījumi atbalstīti Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā. Par izmaiņām likumā Saeimai vēl būs jālemj galīgajā lasījumā.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija priekšsēdētāja Inga Bērziņa (JV) iepriekš pauda, ka nauda, kuru ienes smēķēšanas produktu tirdzniecība, nevar būt svarīgāka par cilvēka veselību un dzīvību. Viņas vērtējumā, īpaši būtiski rūpēties par mazāk aizsargātās sabiedrības grupas – bērnu un jauniešu – veselību, pēc iespējas samazinot smēķēšanas produktu pievilcību viņu acīs.

Plānots, ka ar grozījumiem tabakai noteiktie lietošanas ierobežojumi publiskās vietās, tirdzniecības un reklamēšanas ierobežojumi, kā arī sponsorēšanas un iepakojuma nosacījumi attieksies arī uz tabakas izstrādājumiem, aizstājējproduktiem, elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm un to uzpildes tvertnēm. Tāpat likumā plānots nostiprināt piemērojamo sodu par pārkāpumiem. Pašlaik tabakas karsēšanas ierīces, kā arī aizstājējprodukti likumā regulēti netiek.

Atbalsta aizliegumu tabakas aizstājējproduktiem, kas satur aromatizētājus

Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja aizliegumu laist tirgū elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus.

Priekšlikumu par aromatizētāju aizliegumu iepriekš virzīja pašlaik jau bijusī veselības ministre Ilze Viņķele (“Par”).

Vienlaikus plānots noteikt ierobežojumu ražot un laist tirgū tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus vai elektroniskās smēķēšanas ierīces, kas vizuāli atgādina saldumus, uzkodas, kā arī rotaļlietas.

Balsīm daloties, tika atbalstīts arī deputāta Armanda Krauzes (ZZS) priekšlikums aizliegt smēķēt Saeimas un Ministru kabineta ēkās.

Pēc būtības atbalstīti gan Viņķeles, gan arī pašreizējās veselības ministres Līgas Meņģelsones (AS) priekšlikumi par aizliegumu smēķēt azartspēļu organizēšanas vietās.

Paredzēts arī noteikt, ka tabakas aizstājējproduktā maksimālā nikotīna koncentrācija nepārsniedz četrus miligramus uz gramu.

Likumā tabakas aizstājējprodukts tiktu definēts kā produkts, kurš satur vai nesatur nikotīnu (izņemot ārstniecības līdzekļus, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes) un kuru paredzēts izmantot līdzīgi vai līdzīgiem mērķiem kā tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, bezdūmu tabakas izstrādājumus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes neatkarīgi no nikotīna satura šajos produktos un to lietošanas veida.

Tāpat paredzēts ierobežojums, kas attieksies arī uz jau esošiem tabakas izstrādājumiem. Paredzēts precizēt, ka aizliegts pārdot tādu smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu, arī jaunieviestu tabakas izstrādājumu, kuru sastāvā ir mentols, tā analogi un geraniols. Līdz ar to tiktu precizēts jau spēkā esošais aizliegums pārdot šādus produktus, kuru sastāvā ir piedevas, kas atvieglo ieelpošanu vai nikotīna uzņemšanu.

