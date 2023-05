“Tādā vieglā režīmā, atbalstot Ukrainu ar veciem tankiem, viņi, pirmkārt, zaudēs karu,” spriež Igors Rajevs Ieteikt







“Viss karš vienmēr ir nervu spēle – kuram stiprāki nervi?! Kurš skaidrāk var redzēt situāciju un pieņemt attiecīgo lēmumu, tas arī uzvarēs,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” pauda NBS rezerves pulkvedis, militārais analītiķis, 14.Saeimas deputāts (AS) Igors Rajevs, apsriežot aktuālo tematu par karadarbību Ukrainā.

Neskatoties uz to, ko mēs dzirdam no Krievijas prezidenta Vladimira Putina pēdējā laikā, un, kas arī bija viena no viņa tēzēm parādes laikā 9.maijā, ko viņš bija teicis, tad Krievija tiekot “gatavota ilgstošam karam”. Tāpēc arī Rietumiem vajadzētu beidzot sākt klausīties, ko Putins runā, uzsvēra Rajevs.

“Rietumiem ir jāsaprot – ja Krievija tagad mobilizēs savu ekonomiku, un pāries uz, teiksim, “kara sliedēm”, tad to pašu ir jādara arī Rietumu valstīm. Jo tādā vieglā režīmā, atbalstot Ukrainu ar veciem tankiem, viņi, pirmkārt, zaudēs karu, ja viņi nedabūs mūsu atbalstu pilnā apjomā. Un ir jāsaprot, ka nākošie būsim mēs. Mums ir pilnīgi nopietni jāuztver to, ko saka Krievija, un ir jāsaprot, ka viņi gatavojas ilgam karam,” tā TV24 raidījumā sacīja miltārais analītiķis Rajevs.

Jebkura autokrātiska režīma galvenais iemesls ir “turēties pie varas”. Un viens no veidiem, kā turēties pie varas “ilgi un laimīgi” ir īsi un uzvarēti kari kā tas bijis Krimā, piebilda Rajevs.

“Jā, tad mēs redzējām, kā Putinam pacēlās reitings, un, kā visi viņu atbalstīja! Ja karš ilgst vairākus gadus, un jums nav nekādi panākumi karā, – pat tādā valstī kā Krievija, es domāju, cilvēki sāks uzdot jautājumus: kāda velna pēc mēs visu to darām, un, ko mēs ar to gibam panāk?” tā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” sacīja NBS rezerves pulkvedis Rajevs.

Jau vēstīts, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vizītē Japānā 21.maijā paziņojis, ka kamēr Ukrainā būs iebrucēji, neviens nesēdīsies pie sarunu galda ar Krieviju.

“Ukraina ir piedāvājusi pasaulei savu miera formulu. Kamēr mūsu zemē būs iebrucēji, neviens nesēdīsies pie sarunu galda ar Krieviju. Iebrucējam ir jādodas prom. Un pasaulei ir pietiekami daudz spēka, lai piespiestu Krieviju atjaunot mieru soli pa solim,” pavēstīja Zelenskis.

Pēc viņa teiktā, Ukraina ir izstrādājusi miera formulu tā, lai nodrošinātu atbalstu katram tās punktam. Turklāt tā, lai ikviens pasaulē varētu izvēlēties ceļu, kā var dot savu ieguldījumu.

Ukrainas miera formula tika prezentēta pagājušā gada rudenī. Tas sastāv no 10 punktiem, no kuriem galveni ir: Krievijas karaspēka izvešana no visas Ukrainas teritorijas, tostarp Donbasa un Krimas, īpašais tribunāls Krievijas noziegumiem pret Ukrainu, kā arī starptautiska mehānisma izveide, lai kompensētu zaudējumus, ko Krievija nodarījusi valstij kara laikā.