Tagad varam būt droši, ka saņemsim vēl neatvērtas ēdienu paciņas. "Bolt Food" pastiprinās ēdienu drošības kontroli







Ēdienu piegādes platforma “Bolt Food” ēdināšanas uzņēmumiem piedāvās uzlīmes ēdienu iepakojumu noslēgšanai un pārbaudīs kurjeru higiēnu un piegādes somu stāvokli, lai nodrošinātu piegādāto ēdienu drošību, aģentūru LETA informēja kompānijas pārstāvji.

Kā vēsta uzņēmuma pārstāvji, daļu no šīm aktivitātēm uzraudzīs Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).

Lai nodrošinātu, ka ēdiens no ēdināšanas uzņēmuma līdz lietotājam tiek piegādāts neskarts, “Bolt Food” saviem sadarbības partneriem akcijas laikā bez maksas nodrošinās uzlīmes ēdiena iepakojuma noslēgšanai. Pēc akcijas noslēguma ēdināšanas uzņēmumi uzlīmes varēs iegādāties no “Bolt” vai arī aizskavot ēdiena iepakojumu, vēsta uzņēmuma pārsāvji.

Savukārt, lai veicinātu higiēnas prasību ievērošanu kurjeru vidū, uzņēmums veiks regulāras pārbaudes ēdināšanas uzņēmumos, pārliecinoties gan par kurjeru higiēnu, gan par piegādes somu stāvokli, informē kompānijā.

“Bolt Food” vadītājs Latvijā Kristaps Purvinskis vēsta, ka katram partnerkurjeram reģistrējoties platformā, jāiepazīstas ar uzņēmuma noteikumiem, kā arī viņam ir jāapliecina, ka ir iepazinies ar noteikumos minētajām higiēnas prasībām, kuras drīzumā uzņēmums plāno izcelt kā atsevišķu punktu.

Purvinskis norāda, ka uzņēmums regulāri pārskata visus klientu, ēdināšanas uzņēmumu un sociālo tīklu lietotāju atstātos vērtējumus un komentārus par kurjeriem, lai nodrošinātu kvalitāti, un gadījumā, ja kāds no viņiem ziņo par pārkāpumu, tostarp higiēnas prasību neievērošanu, tiek veiktas pārbaudes.

“Praksē pārkāpumi notiek reti un, atkarībā no to smaguma, partnerkurjers var tikt brīdināts vai arī pilnībā bloķēts no uzņēmuma platformas,” informē Purvinskis.

Jau ziņots, ka oktobra sākumā Zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) rosināja PVD pastiprināti pievērst uzmanību un operatīvi sniegt priekšlikumus patērētāju aizsardzības uzlabošanai, saņemot pakalpojumus no ēdienu piegādes uzņēmumiem

“Bolt Technology” ir mobilās lietotnes kompānija, kura ar “Bolt” zīmolu piedāvā kopbraukšanas pakalpojumus, elektrisko skrejriteņu, velosipēdu un automašīnu nomu, kā arī ēdiena un iepirkumu piegādi Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā.

“Bolt” 2013.gadā izveidoja Markuss Villigs, kuram pašlaik kompānijas kapitālā pieder 17,05%. 2021.gada 31.decembrī grupu veidoja 48 kompānijas, kuru māteskompānija “Bolt Technology” ir visu “Bolt” lietotņu intelektuālā īpašuma turētāja. Lielāko daļu izpētes un izstrādes darba saistībā ar intelektuālo īpašumu notiek Igaunijā.