"Kur šķiņķis pazudis?" Kādam rīdziniekam ēdiena pasūtīšana uz mājām beigusies ar nepatīkamu pārsteigumu, arī restorāna īpašnieki ir neizpratnē







Klāvs savā “X” kontā dalījies ar stāstu, ko nesen piedzīvojis, pasūtot ēdienu uz mājām no restorāna, kura kvalitātē nekad nebija nācies vilties.

Kā raksta pats Klāvs, runa ir par “ēdiena piegādātājiem ar gaiši zilājām somām”, ar ko viņš, visticamāk, domā uzņēmuma “Wolt” sniegtos pakalpojumus.

Vīrietis raksta: “Kopš esmu kļuvis par tēvu, katru dienu sūtu pusdienas no kafejnīcas “Bella Bella”. P.S. Superīga vieta, neatkarīgi no laikapstākļiem. Sakarā ar abpusējo lokāciju, mēs pieturamies tikai pie šīs vietas. Pa šiem 4 mēnešiem jau zinām ēdienkarti no galvas, un esam apmierināti ar “price-performance”. Un tad pienāca šī diena, ar kuru iespējams ir vērts padalīties.”

Februārī veikts pasūtījums, kas veiksmīgi piegādāts, taču, to atverot, ātri bijis pamanāms, ka kaut kas nav tā, kā ierasts. Ēdiens nebija ietīts follijā, maisiņā nebija salvešu, kā tas ir parasti.

“Sākumā nodomājām, ka nekas traks. Varbūt vainojams tas, ka pasūtījumu veicām mazliet vēlāk kā parasti un folija/salvešu vairs nav.

Neko darīt. Piegādes attālums nav liels, tāpēc ēdiens auksts nepaliks, un salvetes mājās atradīsies. Veram vaļā iepakojumus un skatāmies, kas lācītim vēderā. Pirmajā brīdī? Viss kā pienākas! Varbūt ēdiens saslīdējis uz vienu pusi, bet tas taču nekas.”

Taču ar to nekas nav beidzies. Tā kā pasūtījumi no konkrētā restorāna tiek veikti regulāri, bijis arī zināms, ka pusdienu komplektā vienmēr ir 2 vistu šķiņķīši. Radusies doma, ka varbūt beidzies ēdiens un tāpēc tā. Tomēr vīrietis nolēmis rīkoties.

“Drošības labad nofotogrāfēšu un uzjautāšu restorānam, jo attiecības esam izveidojuši gana labas arī iepriekš. (Jā, zinu, būtu smieklīgi jautāt: “Kur šķiņķis pazudis?”) bet kāpēc ne?”

Kad restorāns saņēma šo informāciju, esot bijis jūtams, ka arī viņi paši ir ieinteresēti palīdzēt un sniegt maksimāli daudz informācijas, kas ir viņu rīcībā.

Izrādījās, ka bažām par nepietiekamo ēdiena daudzumu ir pamats. Restorāna saimnieki video ierakstos, kā redzams pievienotajās fotogrāfijās, atraduši pierādījumus, ka līdzņemamajos traukos tika ievietota atbilstoša izmēra porcija, tātad restorāns no savas puses kļūdas nebija pieļāvis. Sarunām bija jāturpinās ar ēdienu piegādes kompāniju.

“Sarunu sāku pavisam mierīgi un dalījos ar visu pieejamo informāciju, kas man ir pieejama. Paralēli man – arī restorāns raksta šiem. Nododu arī Bella screenshotus un durvju kameras ierakstu, lai atpazītu šo džigitu utt.”

Uz to tiek atbildēts ar ziņu, ka tiks veiktas pārrunas ar konkrēto kurjeru, kā arī vadība izskatīšot konkrēto gadījumu.

“Nu ko. Džamāls (izdomāts vārds, bet moš pat trāpīts) pa ceļam uz mājām ir panašķojies ar mūsu ēdienu, un pēc mazāk kā dienas ir atlaists. It kā jau viss pareizi, bet domāju, ka Džamāls ar kādu no čomiņiem vienosies par savu dokumentu nodošanu, lai varētu turpināt savas medicīnas studijas… Pfu, kurjera pakalpojumus.”

Vīrietim, kurš bija vīlies piegādātajā ēdienā, tika piedāvāts atgriezt atpakaļ naudu par pasūtījumu, kā arī piešķirt 3 eiro kompensāciju kā atlaidi no nākamā pasūtījuma.

“Kad pateicu, ka PVD/PTAC izvērtēs, vai šī ir adekvāta kompensācija, saruna turpinājās ar gaiši zilo somu blablabla vadītāju, kura piešķīra vēl papildus 12 eiro. PS. Paldies Bella Bella par sadarbību. Nemainīgi iesaku visiem. PSS. 1. Nē, iesniegumus tā arī neiesniedzu.”

