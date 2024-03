Foto: Timurs Subhankulovs

Taksometru vaučeru tirdzniecību Rīgas lidostā varētu sākt aprīlī – mēnesi vēlāk, nekā bija plānots Ieteikt







Taksometru vaučeru tirdzniecību VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” varētu sākt aprīlī, ceturtdien preses konferencē medijiem sacīja Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Viņa norādīja, ka sākotnēji taksometru vaučeru tirdzniecību bija paredzēts sākt martā, bet viens no pakalpojumu sniedzējiem, kuram ir speciālā licence, juridisku apsvērumu dēļ nevarēja parakstīt līgumu.

“Es ļoti ceru, ka šie jautājumi tiks sakārtoti tuvāko nedēļu laikā un aprīlī varēsim sākt tirdzniecību,” sacīja Odiņa.

Viņa papildināja, ka, līdz ko būs parakstīti līgumi ar abiem licencētajiem pārvadātājiem, Rīgas lidosta sniegs detalizētāku informāciju par vaučeru sistēmu.

Savukārt Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama (P) preses konferencē norādīja, ka Saeima trešdien, 27.martā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Autopārvadājumu likumā, kas paredz, ka brauciena apmaksu pasažieru pārvadājumiem ar taksometriem/vieglajām automašīnām no Rīgas lidostas varēs veikt trijos veidos.

“Pirmkārt, Satiksmes ministrija (SM) līdz vasarai izstrādās Ministru kabineta noteikumus, kādi būs maksimālie tarifi un maksimālā papildmaksa, kas būs jāievēro tiem taksometriem/vieglajām automašīnām, kas pārvadā pasažierus no Rīgas lidostas un atrodas tā sauktajā speciālajā zonā – pirmā līnija pie izejas no lidostas,” sacīja Ābrama.

Tāpat viņa minēja, ka otra iespēja būs priekšapmaksa jeb vaučers, kas pagaidām darbosies vienā zonā, un tā cena būs 33,5 eiro. “Tas būs vairāk piedāvājums ārzemju ceļotājiem, un tos varēs nopirkt gan Rīgas lidostas informācijas centrā, gan tiešsaistē,” sacīja Ābrama.

Tāpat viņa piebilda, ka tiks saglabāta iespēja iegādāties taksometru pakalpojumus mobilajās lietotnēs, kur saglabāsies esošie tarifi, jo, iegādājoties braucienu ar aplikāciju, pasažieri redz, cik tas maksā.

“Tādējādi kopumā ir trīs iespējas, kā pasažieri varēs izvēlēties brauciena apmaksu, tostarp pirmās divas no tām ir jaunas,” atzīmēja Ābrama.

Viņa informēja, ka grozījumi paredz arī pastiprinātu kontroli pasažieru pārvadājumiem ar taksometriem no Rīgas lidostas, tostarp kontrolēt licencēto taksometru atrašanās vietu un plūsmu, aizliegumu pārvilināt pasažierus, ierobežojumu aizlidošanas zonā piedāvāt taksometru pakalpojumus, kā arī Valsts ieņēmumu dienestam (VID) tiesības uzlikt liegumu veikt komercpārvadājumus ar taksometru/vieglo automobili par nodokļu saistību nepildīšanu.

SM valsts sekretāres vietnieks Dins Merirands atzīmēja, ka darbs ar taksometru situācijas uzlabošanu nav noslēdzies un ministrija turpinās vērot, kā attīstās situācija ar pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu Rīgas lidostā. “Ja mēs redzēsim, ka negodprātīgi pārvadātāji piedāvā pakalpojumus veidā, kas nav atļauts, no ministrijas puses sniegsim priekšlikumus, kā šo situāciju pilnveidot,” viņš sacīja.

LETA jau vēstīja, ka Saeima trešdien, 27.martā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Autopārvadājumu likumā, ar kuriem noteiks maksimālo tarifu braucienam ar taksometru no lidostas vai cita starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūras objekta un ieviesīs brauciena priekšapmaksas iespējas.

Grozījumi paredz novērst pasažieru apkrāpšanu gadījumos, kad negodprātīgi taksometru pakalpojumu sniedzēji pieprasa nesamērīgi augstu maksu.

Brauciena priekšapmaksu varēs veikt tiešsaistē vai klātienē lidostā. Lai strādātu speciālajā zonā lidostā, pārvadātājam jānodrošina klientam iespēja taksometrā norēķināties ar iepriekš iegādātu brauciena vaučeru. Tarifa griestus un darbības zonas, kā arī maksimālo papildmaksu par braucienu noteiks Ministru kabinets.

Informāciju par licences kartītes izsniegšanu vai anulēšanu plānošanas reģions vai valstspilsētas pašvaldība publicēs Ceļu satiksmes drošības direkcijas e-pakalpojumos. Ja pārvadātāja rīcībā vairāk nekā trīs mēnešus nebūs vieglā automobiļa, kuram izsniegta licence, to anulēs.

Iepriekš par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē deputāti uzsvēra kontroles nozīmi kārtības un taksometru pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai lidostas teritorijā. Atbildot uz deputātu jautājumiem, SM pārstāvji norādīja, ka grozījumi paredz lidostai plašākas iespējas ikdienā kontrolēt taksometrus tās teritorijā. Piemēram, vai netiek pārkāpts aizliegums aģitēt taksometru pakalpojumu izmantošanu lidostas teritorijā. Tāpat grozījumi paredz, ka pašvaldību atbildīgie dienesti pastiprinās sadarbību kontroles nodrošināšanai.

Izmaiņas noteic ierobežojumus tādu transportlīdzekļu izmantošanai pasažieru komercpārvadājumos, kuriem VID ir uzlicis liegumu. Tāpat VID katru gadu Autotransporta direkcijai sniegs informāciju par licencēto pasažieru pārvadātāju uzņēmumos nodarbināto personu skaitu iepriekšējā gadā.

No 2027.gada 1.janvāra taksometru pārvadājumiem drīkstēs izmantot automašīnas, kuras pirmo reizi reģistrētas ne vēlāk kā 2009.gada 1.janvārī, tas ir – ne vecākas par 18 gadiem.

Grozījumi paredz ieviest arī jaunu oglekļa dioksīda izmešu maksimālā daudzuma aprēķina metodiku automašīnām, kas pirmo reizi reģistrētas pēc 2020.gada 31.decembra. Tā noteic, ka izmešu daudzums transportlīdzeklim ar ietilpību līdz septiņām sēdvietām nepārsniedz 180 gramu, bet ar ietilpību vairāk nekā septiņas sēdvietas – 240 gramu uz vienu kilometru. Iecerēts, ka tas veicinās videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanu.

Turpmāk kravas pārvadājumus ar C vai CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību ar ierakstu “95.kods” ārpus Latvijas teritorijas varēs veikt no 18 gadu vecuma. Tāpat no 18 gadiem varēs saņemt D1 (autobusu, kuru sēdvietu skaits, nepārsniedz 16 vietas un kuru garums nepārsniedz astoņus metrus vadītāja) un D1E kategorijas tiesības. Patlaban tās var iegūt no 21 gada vecuma.

Izmaiņas paredz administratīvo atbildību par kravas kabotāžas pārvadājumu un tahogrāfa izmantošanas prasību pārkāpumiem, transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas deklarācijas neiesniegšanu vai nepilnīgu aizpildīšanu, kā arī par prasībām neatbilstoša pārvadātāja, autovadītāja vai transportlīdzekļa piedāvāšanu tīmekļvietnē vai mobilajā aplikācijā.

Līdz nākamā gada aprīļa sākumam SM jāsniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai izvērtējums par vienotā tarifa un vaučeru, kā arī kontroles sistēmas efektivitāti taksometru pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Rīgas lidostā, iepriekš informēja Ābrama. Atbildīgā komisija aicināja arī izvērtēt, cik pamatotas ir atšķirīgās prasības pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un ar vieglo automobili. Tāpat ministrijai uzdots izvērtēt iespēju ieviest vienotu licencēšanas sistēmu taksometru nozarē un izstrādāt priekšlikumus ēnu ekonomikas mazināšana.

