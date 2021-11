“Tam ir reālas, konkrētas sekas.” Rinkēvičš komentē NATO 4. panta iedarbināšanu Ieteikt







NATO ietvaros eksistē zināma politika, kā cīnīties pret hibrīdkaru, tā kanāla TV24 raidījumā “Ziņu TOP” jautājumu par NATO 4.panta iedarbināšanas iespējām komentēja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Skaidrojot to, kāpēc neviena no valstīm vēl nav vērsusies NATO ar aicinājumu iedarbināt 4.pantu, Rinkēvičs teica, ka tas ir tāpēc, ka šobrīd aktuālā situācija pie Baltkrievijas un Polijas robežām ir uzskatāma par hibrīdkaru.

Tāpat viņš atzīmēja, ka NATO ir zināma politika un kritēriji, kā cīnīties pret hibrīdkaru, pret hibrīduzbrukumu.

Un pirmais postulāts, pēc Rinkēviča teiktā, ir valsts dara visu, lai sevi aizsargātu un tikai tad, kad jūt, ka spēka ir par maz, tad vēršas pēc palīdzības.

“Šobrīd mēs tomēr ar to situāciju tiekam galā. Es domāju, mums ir būtiski parādīt sabiedrotajiem, ka mēs neesam galīgi vāji un nespējīgi, un ka mēs savas saistības pildām. Tikai tad, ja spiediens pastiprināsies, ja parādīsies vēl kaut kādas pazīmes, tad, protams, nekavējoties – vienalga, kura no valstīm, – to redzēs un sapratīs, un ir vienošanās, ka pārējās divas nekavējoties atblstīs,” klāstīja Rinkēvičs.

Vēl kāda lieta attiecībā uz 4.pantu ir tāda, ka, situācijai attīstoties, ir jābūt skaidram atbalsta pieprasījumam. Tiesa, tas var variēties.

Būtiski ir ņemt vērā, ka 4.panta iedarbināšanai ir reālas sekas. “Tam ir reālas, konkrētas sekas,” uzsvēra Rinkēvičs.

Taču pirms lūguma par 4.panta iedarbināšanu svarīgi ir katrai valstij pašai sevi aizsargāt, parādīt, ka pati valsts dara visu, ko var, jo tikai tad nāks palīgā.

“Tā jau arī ir tā NATO esence – tu cīnies un tev nāk palīgā, nevis tu sēdi un neko nedari un vaimanā,” atīmēja Rinkēvičs.