Foto. Scanpix/LETA. Ekrānšāviņi no “X”. Kolāža: LA.lv

Krievija nebēdā, ka tai vairs nebūs Rietumu mašīnas – rindā jau jauni piegādātāji no Ugandas, Irānas un Indijas Ieteikt







Jaunās Āzijas un Āfrikas valstu automašīnu markas Krievijas tirgū centīsies konkurēt ar Ķīnas auto industriju. Krievijas automašīnu tirgū var parādīties jaunas automašīnu markas, jo īpaši no Ugandas, Indijas un Irānas.

Kā norādījis Krievijas Federācijas Tirdzniecības un rūpniecības palātas prezidents Sergejs Korijtins, uz pieaugošo sankciju fona pret Krieviju, kas tika ieviestas pēc Ukrainas kara sākuma, tirgū var nostiprināties jaunas automašīnu markas. Jo īpaši budžeta segmentā var būt pieprasītas Indijas automašīnas no Tata Motors koncerna, kā arī Irānas automašīnas no Irānas Khodro un Saipa, par to raksta Deutsche Welle.

Vienlaikus nav precīzas informācijas par to, vai Indijas ražotāji gatavojas pārdot automašīnas Krievijas tirgū. Savukārt Krievijā jau ir pieejamas irāņu automašīnas. Tādējādi Tara automašīnu no Irānas Khodro uzņēmuma var iegādāties par cenu 1,5 miljoni rubļu.

Interesi par ienākšanu Krievijas auto tirgū izrādījusi arī Uganda. Pēc valsts vēstnieka Krievijā Mozus Kizige teiktā, Uganda ir Āfrikas līdere elektromobiļu ražošanā. Valdošā Ugandas partija jau paziņojusi, ka ienākšana Krievijas auto tirgū būtu lieliska iespēja Ugandai veidot partnerattiecības ar Krieviju.

Ķīniešu automašīnas pašlaik ir aizņēmušas gandrīz pusi no Krievijas tirgus. 2023. gada decembrī automobiļu mārketinga aģentūra NAPI ziņoja, ka Ķīnā ražoto automašīnu īpatsvars ir 37% no visa Krievijas auto tirgus. Vēl gandrīz 10% aizņēma Krievijā ražotās Ķīnas zīmolu automašīnas. Salīdzinot ar laika posmu no 2022. gada janvāra līdz novembrim, to kopējais īpatsvars palielinājies par vairāk nekā 30%.

Certification of Iranian cars started in Russia Iranian companies SAIPA and Iran Khodro have started certification of their cars for the Russian market and have already sent samples of their cars. pic.twitter.com/7GRCiUsTjn — Trollstoy (@Trollstoy88) February 23, 2023

⚡️Iranian automaker Iran Khodro, which produces cars in the price range of about $16.4 thousand, announced plans to do business in Russia. pic.twitter.com/iVW1ZW2ejp — FLASH (@Flash_news_ua) August 16, 2022

Jau ziņots, ka ārzemju automašīnas Krievijā kļūs dārgākas. Krievija tādejādi novērš pēdējos robus Rietumu automašīnu piegādei no Baltkrievijas un Kirgizstānas, līdz ar to automašīnas Krievijā kļūs manāmi dārgākas.

Ķīnas automobiļi, tostarp elektromobiļi, tiek aktīvi piegādāti caur Kirgizstānu par pazeminātām cenām, to atzīst Krievijas Auto tirgotāju asociācijas eksperti. Saskaņā ar importētāju aplēsēm, ar kurām runāja laikraksts The Moscow Times, 2023. gadā Kirgizstānā vismaz puse automašīnu tika ievestas par samazinātu muitas vērtību, bieži vien uzrādot tikai 30–40%, un pēc tam gandrīz visas šīs automašīnas tika novirzītas uz Krieviju.

Ievest mašīnas no Kirgizstānas bija izdevīgi ne tikai muitas amatpersonu lojālas attieksmes pret deklarēto vērtību, bet arī tarifu atvieglojumu dēļ.

























Krievija atjauno "Moskvič" ražošanu