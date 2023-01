Foto: Lita Krone/LETA

Riņķadancis ap elektroenerģijas pārvades un sadales tarifiem finiša taisnē – tarifu pieaugumu plāno mazināt par pusi







Kristīne Stepiņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ieilgušais riņķadancis ap elektroenerģijas pārvades un sadales tarifiem ir iegājis finiša taisnē – klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars ir pārliecināts, ka elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) un sadales sistēmas operatora AS “Sadales tīkls” (ST) tarifu pieaugumu var samazināt apmēram uz pusi, un piedāvā tam konkrētus risinājumus.

Ministrs Čudars uzskata, ka būtībā lielās elektrības cenas un to radītie zudumi būtu ierēķināmi tarifā, taču ir rasti veidi, kā tarifu samazināt. Pirmais veids, kā to panākt, ir prasība neņemt vērā, būtībā – norakstīt, iepriekšējā periodā radušos zaudējumus, tādējādi neiekļaut summas, kas nepieciešamas to kompensācijai, tarifos. Savukārt otrs veids ir saistīts ar īslaicīgas subsīdijas piešķiršanu pārvades un sadales sistēmas operatoriem, nosakot, ka elektrības cena nevar būt augstāka par 160 eiro par megavatstundu (MWh), bet starpību līdz patiesajai cenai kompensējot ar subsīdijas palīdzību. Šādā veidā tarifs būtu konkurētspējīgs. Tiek lēsts, ka subsīdijas tiks piešķirtas periodā no šī gada 1. jūlija līdz 31. decembrim, summa, kas būs nepieciešama subsīdijām, pagaidām nav publiskota.

“Sākotnēji tarifs tika rēķināts, ņemot vērā elektrības cenu apmēram 280 eiro/MWh. Tas arī radīja būtisku tarifa lēcienu. Lai noturētu tarifu pieņemamās robežās, jāpieņem, ka cena nav augstāka par 160 eiro par megavatstundu MWh, un tie zaudējumi, kas rodas saistībā ar augstākām iespējamām elektroenerģijas cenām, tiek subsidēti no valsts puses. Šī brīža aprēķini nepieciešamajam atbalsta periodam – pusgadam – ir aptuveni 18 miljoni eiro, bet tā ir norma, kas var tikt koriģēta, ņemot vērā reālās elektrības cenas,” izteicās R. Čudars.

“Facebook” grupas “Mikroģeneratori Latvijā” iniciators Andris Romanovskis uzskata, ka tas ir jaunā ministra pirmais iestājeksāmens, kurā tiks noskaidrota viņa patiesā lietderība sabiedrības acīs. “Taču šis risinājums pēc būtības ir nepareizs. Nav skaidra aprēķinu metodika. Tai ir jābūt pilnībā caurspīdīgai un uz nākotni vērstai, lai nepieļautu situāciju, ka izrēķina tā, kā kādam vajag. Sabiedrībai ir jāuzzina patiesās pārvades sistēmas izmaksas, kas ļautu nonākt pie godīgas pakalpojuma cenas,” uzsver A. Romanovskis, norādot, ka subsīdijas ir tikai pagaidu risinājums, tās nevar veidot tarifu aprēķinu ilgtermiņā. Tāpēc nav īsti skaidrs, kā tarifs tiks aprēķināts nākamajā gadā un ar kādām izmaksā mājsaimniecībām būs jārēķinās turpmāk.

Valdība ir lēmusi tikai par konceptuālu atbalstu tarifu aprēķināšanai. AST un ST jaunie tarifu projekti ir jāiesniedz apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Pērn rudenī iesniegtajā AST pārvades tarifu projektā plānots palielināt 2,1 reizi, savukārt ST tarifu projektā bija plānots palielināt par vidēji 75%. Iecerēts, ka AST tarifs varētu stāties spēkā nākamā gada 1. martā, bet ST tarifs – nākamā gada 1. jūlijā.