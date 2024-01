“Tas bija kārtējais dūriens sirdī!” Diāna mēnesi pēc vīra nāves saņem zvanu, ka vīrs var ierasties uz tik gaidīto procedūru Linda Tunte

Tuvinieka nāve allaž ir pamatīga traģēdija palicējiem, kam sāp un asaras raisa (it īpaši neilgi pēc tuvinieka nāves) teju jebkura atmiņa. Šo sajūtu turpina izdzīvot Diāna, kuras vīrs miris vien nedaudz vairāk kā pirms mēneša, taču, šķiet, medicīnas sistēmās šī informācija vēl neesot ievadīta.

Vīram bijusi onkoloģiska saslimšana, viņš miris vien 36 gadu vecumā.

Diāna sarunā ar LA.LV stāsta par situāciju: “Septembrī viņš iestājās rindā uz paliatīvās aprūpes nodaļu stacionārā “Biķernieki”. Diemžēl 18.novembrī vīrs nomira. Nākamajā dienā devos pie ģimenes ārsta, noformēju visus nepieciešamos dokumentus, aizpildīju veidlapas, saņēmu miršanas dokumentus. Vēlāk sāka pienākt ziņas, ka vīrs izņemt no dažādām valsts sistēmām – viņam vairs nav eParaksta, viņš izņemts no CSDD datu bāzes utt. Drošības pēc vēl pārbaudīju, ka autorizācija vairs nav iespējama.”

Vēlāk jau sākusies bēru organizēšana un par formalitātēm vairāk nav ticis domāts. Šķitis, ka viss ir izdarīts un ir korekti. Ģimenes ārst visu ir piefiksējis un viss. Taču no jauna pamatīgas emocijas raisījis saņemtais zvans no “Biķerniekiem”.

“Es samulsu, kad man pajautāja, vai Jāņa sieva. Viņi man zvanīja, lai paziņotu, ka ir pienākusi rinda uz aprūpi. “Jūs esat sagaidījuši savu rindu!” Man bija jāatbild, ka diemžēl vīrs savu rindu nesagaidīja un ir miris. Sieviete otrā telefona galā atvainojās un nolika klausuli.

Es samulsu, raudāju un atceros, kā skaļā balsī pateicu: “Janci, redzi, tu esi sagaidījis savu rindu!” Man tas bija kā kārtējais dūriens sirdī.

Viņa pēdējie mēneši bija tiešām smagi, viņš cieta milzīgas sāpes, bija gulošs, mums abiem bija smagi,” sieviete šņukstot stāsta.

Viņai radies jautājums, vai tiešām sistēmu nevar organizēt tā, ka visas iestādes automātiski saņem ziņu par mirušo, lai tuviniekiem jau tā ļoti smagā dzīves brīdī izpaliek vēl šāda veida emocijas, kas plēš vaļā brūces.

Ar šo gan Diānas pārsteigums vēl neesot beidzies. Viņa devusies uz aptieku pēc medikamentiem sev. Tā kā vīrs beidzamajā laikā uz aptieku nespēja aiziet, viņai bijusi pilnvara arī vīra medikamentu izņemšanai, tostarp viņa tur varējusi izņemt narkotiku – morfiju.

“Aptiekāre man uzjautāja, vai ņemšu arī vīra medikamentus, jo viņi redzot sistēmā, ka nav izņemti. Es atkal sastingu un knapi valdīju emocijas. Vīrs jau mēnesi ir miris, bet es joprojām drīkstu izņemt stiprus, viņam domātus medikamentus, kas pie tam tiek kompensēti. Vēlāk arī pati iegāju eVeselībā un redzēju, ka to varu izdarīt. Vienlaikus tur ir arī atzīme, ka vīrs ir miris… Ja ir šāda atzīme, kāpēc medikamentus joprojām drīkst izņemt? Man tiešām šajā brīdī atkal viss aizgāja ciet,” stāsta sērojošā sieviete.

Nelielu situācijas ieskatu viņa publicējusi arī “X”, kur komentāros vairāki cilvēki norāda, ka arī viņiem gadījies saskarties ar līdzīgiem gadījumiem.

“VDEĀVK arī piešķīra māsai invaliditātes grupu teju mēnesi pēc viņas nāves, un par to periodu, kamēr izskatīja (apmēram 2 mēneši), neko nesamaksāja, lai gan noteikts ir, ka, ja “grupai kvalificējas”, tad tā ir spēkā no dokumentu iesniegšanas brīža. Māsas bērnam tas atbalsts būtu noderējis.”

“Līdzjūtība. Rados bija līdzīgi – ziņa par ķīmijas rindu pienāca neilgi pēc cilvēka nāves. Un klausuli pacēla aizgājējas vīrs.”

“Pirms pāris gadiem vecmāmiņa nomira. Pēc pāris mēnešiem man zvanīja, lai viņu aicinātu uz izmeklējumiem. Tā, lūk, IT lielvalsts.”

“Kad nomira mana mamma, apmēram divas nedēļas vēlāk man zvanīja no nodaļas un teica, ka viņi ne tā sarēķināja izmaksas un mums jāpiemaksā vēl 900 EUR par laiku, ko pavadīja nodaļā. Bam!”

LA.LV sazinājās ar Nacionālo veselības dienestu, lai noskaidrotu, kā notiek informācijas aprite sistēmās un vai netiek domāts par to, kā to pilnveidot?

Saņēmām atbildi: “Iedzīvotāja nāves gadījumā tiek saņemta informācija par miršanas faktu un Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistrā (turpmāk – reģistrs) notiek datu izmaiņas. Spriežot pēc aprakstītās situācijas, informācija, kas tika izmantota ziņas sagatavošanai (zvans, īsziņa, e-pasts vai cits – aprakstā tas netika precizēts), varētu būt ņemta no ārstniecības iestādes lokālās informācijas sistēmas, t.i. P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas sistēmas. Jo pierakstus pakalpojumu saņemšanai veic un uzrauga pašas ārstniecības iestādes. Iespējams kāda iemesla dēļ nav ņemta vērā informācija no iepriekš minētā reģistra. Lai saņemtu detalizētāku skaidrojumu par to, kā tiek veikta pierakstu datu uzraudzība un pieraksta rindā esošo iedzīvotāju apziņošana, aicinu sazināties ar slimnīcas pārstāvi.”

Jautājām arī par to, kāpēc medikamentus pilnvarotā persona var iegādāties jau pēc tuvinieka nāves: “Izrakstītās e-receptes zāles aptiekā var saņemt tikai pats iedzīvotājs, kuram recepte ir izrakstīta, vai arī E-veselības sistēmā deleģēts pārstāvis, ja iedzīvotājs šādu deleģēšanu bija veicis. Citas personas nevar aptiekā izmantot iedzīvotājam izrakstīto e-recepti gan viņa dzīves laikā, gan viņa nāves gadījumā. Vienlaikus situācijas aprakstu un aicinājumu izvērtēt šādu e-recepšu apturēšanu esmu nosūtījusi NVD E-veselības sistēmas kolēģiem.”

Dienestā arī norāda, ka nepareizi izņemti medikamenti no valsts līdzekļiem netiktu finansēti un, visticamāk, tos nemaz nebūtu iespējams izņemt, lai gan sistēmā tie kādu brīdi joprojām uzrādās.

