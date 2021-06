“Tas ir smags politisks skandāls!” RSU profesore par ministra Eglīša izteikumiem Ieteikt







“Ja man ir vara, tad es valdīšu, kā gribēšu!” Tā, vērtējot labklājības ministra Gata Eglīša (JKP) pausto sociālajā vietnē “Twitter” pēc pašvaldību vēlēšanām, kanāla RīgaTV 24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sacīja RSU profesore, politoloģe Ilga Kreituse.

Viņa norādīja, ka Eglītis esot “bijis godīgs”.

“Viņš ir pateicis, kā saprot Jaunā konservatīvā partija un partijas priekšsēdētājs Bordāna kungs, kā viņš saprot, kā ir jāveido situācija valstī – ja es esmu pie varas valstī, tad es diktēšu noteikumus. Tu neesi pie varas, pastāvi malā un pagaidi,” skaidroja Kreituse.

Pēc Kreituses sacītā, Eglītis vienkārši ir bijis atklāts par šīs partijas politiku. Vai tā ir valsts politika kopumā, par to gan vēl varētu spriest un runāt, jo citi to noliegšot.

Gata Eglīša ieraksts vietnē “twitter” Foto: ekrānuzņēmums/twitter

Vērtējot Eglīša paziņojumu vietnē “twitter”, Kreituse sacīja, ka tas ir skandāls.

“Šāds pazinojums, es domāju, tas ir smags politisks skandāls! Nav pat nedēļa pagājusi, kopš ir apstiprināta jaunā valdība, un, lūdzu, jaunais ministrs nāk ārā ar šādu paziņojumu,” atzīmēja Kreituse.

Politoloģei šķiet, ka no partijas puses bija jābūt skaidrai nostādnei.

“Ja viņi bija tik braši un sāņēmās un atsauca Ilgu Šuplinsku, kas ir viņu iekšējā darīšana, no vienas puses, ja pati partija to izlēma, te, es domāju, būtu jautājums pašai JKP – kā viņi vērtē un kāda ir viņu nostādne šinī lietā,” vērtēja Kreituse.

Viņa arī uzsvēra, ka Eglīša rakstītais vietne “twitter” ir pret jebkādiem demokrātijas principiem un pret jebkādiem tiesiskuma principiem.

“Tas ir pilnīgā pretrunā, tur pat nav apdraudējums, tas ir tiešs pretstatījums,” uzsvēra Kreituse.

Viņa arī akcentēja, ka pēc būtības Eglīša paustā teksta vēstījums ir par varu.

“Te ir pilnīgi skaidri pateikta doma par to – ja man ir vara, es valdīšu tā, kā es gribēšu! Un ta ir pilnīgā pretrunā ar to, kam ir jānotiek. Un tagad visi paziņojumi no Eglīša kunga par to, kā viņš tagad par visiem rūpēsies, zaudē savu spēku, zaudē savu jēgu. Arī viņam kā ministram šobrīd, es domāju, ļoti grūti ierakstīties kopējā kontekstā,” sacīja Kreituse.