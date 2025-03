“Tas ir tāds blakusefekts karam…” Rajevs nosauc valstis, kurām karš Ukrainā ir izdevīgs Ieteikt







“Karš ir izdevīgs ļoti daudziem, jo no kara pelna ļoti daudzi – uzdzīvojas uz kara [rēķina],” tādu pārliecību TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” pauda NBS rezerves pulkvedis un 14.Saeimas deputāts Igors Rajevs (frakcijām nepiederošs), atbildot uz jautājumu, kam vispār ir izdevīgs karš Ukrainā.

“Tā ir tāda paradoksāla situācija, ka mēs domājam, ka karš ir slikti un neizdevīgi,” turpināja komentēt Rajevs, raidījumā demonstrējot vizuālo grafiku, kurām valstīm karš Ukrainā ir izdevīgs. Šo valstu vidū ir Ķīna, Indija, Norvēģija, ASV, Turcija un Apvienotie Arābu Emerāti (AAE).

“Nav tā, ka šīs valstis īpaši priecājas par šī kara turpināšanos, piemēram, Norvēģija. Bet ir jāsaprot, ka Norvēģija tagad ir plusā no gāzes piegādēm. Jo tagad tās gāzes piegādes, kas nāca no Krievijas, nenāk uz Eiropu. Tad Norvēģija ir viena no tām valstīm, kas tagad no tā pelna vairāk. Protams, primāri tās valstis, kurām karš ir izdevīgs, ir Ķīna un Indija. Viņiem ir vairāki plusi. Tagad to, ko Krievija agrāk pārdeva uz Eiropu, pārdod viņiem. Un viņi no tā arī uzpelnās. Ir arābu valstis, kam tas ir ārkārtīgi izdevīgi, piemēram, AAE. Tur redzam, ka ienāk ļoti lielas krievu investīcijas – tās, kuras agrāk viņi mēģināja izvietot Eiropā. Tagad redzams, ka tās aizgājušas citā virzienā,” sacīja Rajevs TV24 raidījumā, norādot, ka vairāki “plusi” ir arī Turcijai un ASV.

Turklāt arī Eiropa tagad gatavojas vairāk attīstīt militāro ražošanu, lai ne tikai palīdzētu Ukrainai, bet pati “pārapbruņotos”. Līdz ar to Rajevs atzina: “Principā tas pats būs arī Eiropai, jo Eiropa investēs savā militārās rūpniecības kompleksā – savās rūpnīcās un uzņēmumos – , kuri tad ražos šos ieročus Ukrainai. Tad nu tas ir tāds blakusefekts karam… Jo karš ne vienmēr ir visiem slikts, jo ir kāds, kuram karš ir arī labi,” rezumēja NBS rezerves pulkvedis Rajevs, komentējot jautājumu, kam ir izdevīgs karš Ukrainā.

