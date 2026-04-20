Tas taču ir drošības jautājums: Līvbērzes, Svētes, Valgundes un citu tuvējo pagastu iedzīvotāji jūtas apdalīti 0
Atsaucoties uz Jelgavas novada pašvaldības vadības un iedzīvotāju tikšanās laikā izrunāto, pašvaldība vērsusies pie Latvijas Bankas un komercbankām ar aicinājumu nodrošināt bankomātu izvietošanu novada pagastu centros, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.
Pašvaldība aicina meklēt risinājumus vietās, kur skaidras naudas izņemšanas iespējas nav pieejamas vai ir nepietiekamas – Glūdā, Lielplatonē, Līvbērzē, Platonē, Salgalē, Sesavā, Svētē, Valgundē, Vilcē, Vircavā un Zaļeniekos.
Pašvaldība vēstulē Latvijas Bankai norāda, ka skaidras naudas pieejamība ir būtiska sabiedrības finanšu drošības, sociālās vienlīdzības un reģionālās attīstības sastāvdaļa un īpaši svarīga vietējās ekonomikas funkcionēšanai. Tā kā pagastu teritorijās darbojas mazie un vidējie uzņēmumi, amatnieki un pakalpojumu sniedzēji, kuri ikdienas norēķinos joprojām izmanto skaidru naudu, bankomātu trūkums samazina šo uzņēmumu konkurētspēju un ierobežo ekonomisko aktivitāti ārpus administratīvajiem centriem.
“Lai gan digitālie finanšu pakalpojumi kļūst arvien plašāk izmantoti, daļa iedzīvotāju joprojām ikdienā izmanto skaidru naudu, īpaši lauku teritorijās. Bankomātu izvietošana pagastos ne vien mazinās reģionālās nevienlīdzības riskus starp pilsētu un lauku teritorijām, bet arī atvieglos iedzīvotāju ikdienu, samazinās transporta izmaksas un uzlabos mazāk aizsargātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti,” uzsver Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ingus Zālītis (ZZS).
Viņš uzskata, ka finanšu pakalpojumu pieejamība reģionos ir arī valsts drošības un noturības jautājums, kas nodrošina iedzīvotāju rīcībspēju ārkārtas apstākļu situācijās, kas ir īpaši būtiski esošajā situācijā pasaulē.
“Esmu pārliecināts, ka kopīga un koordinēta rīcība jautājuma risināšanā stiprinās finanšu pakalpojumu pieejamību un veicinās Jelgavas novada un Latvijas reģionu ilgtspējīgu attīstību kopumā,” komentē domes priekšsēdētājs.