FOTO. "Mēs bijām bez vārdiem. Bija bail par skaļi elpot!" Dace Igaunijā iemūžina neticamus kadrus ar lāču saimi
“Šī bija mana pirmā reize, kad redzēju lāci brīvā dabā. Tas bija patiešām man milzīgs piedzīvojums,” šādiem vārdiem sākas Daces Spalviņas ieraksts sociālajos tīklos, ar ko dalījušies vairāk nekā 600 cilvēki un tas ieguvis vairāk nekā 5000 emocijas.
“Mēs bijām Igaunijā, nelielā slēpnī meža vidū. No lāčiem mūs šķīra tikai plāna dēļu siena un neliels auduma lodziņš, pa kuru izbāzām objektīvu. Slēpnis atradās meža pļaviņas malā, dziļi mežā.
Igaunijā lāču ir daudz, bet sastapt tos nav nekādas garantijas. Lāči iet un staigā, kur paši vēlas. Tāpēc mūsu satikšanās bija īsta veiksme. Un ne tikai viens lācis, bet tajā vakarā līdz pat tumsai redzējām pat septiņus.
Sākumā, vēl pa dienu pāri pļaviņai ātri pārgāja jauns lācis. Tad vēl viens jauneklis. Un tad, uz saulrieta laiku, notika kas tiešām īpašs, pat grūti aprakstīt tās sajūtas, jo no meža iznāca mazs lācēns. Un viņam sekoja vēl viens, un vēl viens… un viņu mamma. Lāču mamma ar trim mazuļiem.
Mēs bijām bez vārdiem. Bija bail par skaļu elpot! Un ļoti sevi jākontrolē, lai nebūtu sajūsmas saucieni. Mamma ar mazuļiem mums riktīgi nopozēja, staigāja, gulšņāja un uzkavējās pļaviņā kādu brīdi.
Vēlāk, kad jau kļuva tumšs, parādījās arī liels lāču tēvs. Bet mamma bija modra. Ar skaļu rūcienu un ātru skrējienu viņa to padzina atpakaļ mežā, sargājot savus mazuļus. Zeme nodunēja kad divi tādi lieli dzīvnieki skrēja.”