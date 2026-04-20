Vai ASV karš ar Irānu jau tika paredzēts pirms 500 gadiem? Ko Nostradams rakstīja par “lielā kara septiņiem mēnešiem” 0
Gandrīz 500 gadus pēc vēsturē slavenākā gaišreģa nāves viņa mistiskās četrrindes atkal liek sabiedrībai bažīties. Lai gan Nostradams nekad neko neparedzēja tieši, viņa atstātais mantojums šobrīd izskatās baisi aktuāls.
Nostradams savas vīzijas pierakstīja četrrindēs jeb katrēnos, kas paver bezgalīgas iespējas interpretācijām. Tomēr laiku pa laikam šie vēstījumi kļūst baisi līdzīgi reāliem notikumiem. Ko viņš “paredzēja” 2026. gadam?
Asinis Tičīno un septiņi kara mēneši
Viena no mīklainākajām rindām vēsta: “Pilsētas labvēlības dēļ… Tičīno pārplūdīs asinīs.” Tičīno ir gleznains Šveices reģions, kas pazīstams ar saviem ezeriem un mieru. Šobrīd šķiet neiedomājami, kāpēc tur būtu jālej asinis, un atliek vien cerēt, ka šī interpretācija ir kļūdaina.
Tāpat viņš rakstīja par “septiņiem liela kara mēnešiem”, kuros “cilvēki mirst ļaunuma dēļ”. Šīs rindas mūsdienu kontekstā skan īpaši draudīgi, jo pasaulē uzliesmo jauni konflikti, tostarp spriedze starp ASV un Irānu.
“Bišu spiets” un zibens spēriens
Mūsdienu pētnieki Nostradama tekstos saskata pat norādes uz jaunajām tehnoloģijām. Četrrinde par “lielu bišu spietu, kas celsies no nakts slēpņa”, daudziem asociējas ar dronu uzbrukumiem, kas kļuvuši par noteicošo ieroci mūsdienu karadarbībā.
Vēl viens noslēpumains pareģojums vēsta: “Lielu cilvēku gaišā dienas laikā nogalinās zibens.” Šeit interpretācijas dalās – vieni uzskata, ka tas attiecas uz burtisku dabas parādību, kas skars kādu slavenību, bet citi tajā saskata metaforu par diža valstsvīra pēkšņu slepkavību.
Ņemot vērā šī brīža saspringto situāciju pasaulē, ir viegli ļauties satraukumam. Tomēr jāatceras – Nostradama vārdi ir kā spogulis: tajos katrs ierauga to, no kā visvairāk baidās vai ko visvairāk gaida.
Astroloģija, numeroloģija un līdzīgas prakses nav zinātniskas disciplīnas. Šie materiāli ir izklaidējoši un kalpo kā seno tradīciju interpretācija, nevis uzticams avots lēmumu pieņemšanai.