FOTO. “Tas bija necerēti labi!” Leģendārās grupas “Jumprava” koncertprogramma gūst skatītāju stāvovācijas 0
Šā gada 27. martā leģendārā latviešu grupa Jumprava piedzīvoja savas jaunās koncertprogrammas “Arheoloģija” pirmizrādi, kas guva plašu klausītāju
atsaucību. Programma turpināsies 17. aprīlī, savukārt, lielās intereses un izpārdotā pirmā koncerta dēļ izziņots arī papildkoncerts 24. aprīlī. Visi koncertstāsta “Arheoloģija” vakari norisinās Mūzikas nams Daile, piedāvājot klausītājiem daudzslāņainu muzikālu piedzīvojumu un līdz šim nebijušu skatījumu uz grupas daiļradi.
Pagājušajā nedēļā leģendārā latviešu grupa Jumprava izpārdotā Mūzikas namā Daile piedzīvoja savas jaunās koncertprogrammas “Arheoloģija” pirmizrādi, kas noslēdzās ar skatītāju stāvovācijām un īpaši sirsnīgu uzņemšanu.
Jaunā koncertprogramma veidota kā muzikāli un emocionāli “izrakumi” grupas radošajā vēsturē – līdzās dziesmām izskan arī stāsti par to tapšanu, laikmeta noskaņām un pieredzi, kas slēpjas starp notīm. “Jumprava. Arheoloģija” piedāvā klausītājiem dzīvu ekspedīciju pa grupas iekšējo pasauli – slāņiem, kuros līdzās hitiem atrodami arī nejaušību pavērsieni, radošie meklējumi, neveiksmes, humors un klusumi starp dziesmām.Tā nav tradicionāla “labāko dziesmu” programma, bet gan pārdomāts un personisks stāsts par to, kāpēc šīs dziesmas radās un kāpēc tās joprojām turpina dzīvot klausītāju atmiņās.
Pēc pirmizrādes grupas Jumprava dalībnieki dalījās iespaidos par piedzīvoto vakaru. Aigars Grāvers atzina: “Ko gan lai saka? Tik foršu vakaru es nebiju gaidījis.” Savukārt Ainars Ašmanis uzsvēra gan skatītāju, gan pašu mūziķu gandarījumu: “Man šķiet, ka pēc ilga laika pasākums patiešām izdevās. Draugiem un paziņām ļoti patika, arī pašam. Atcerējos jaunību – daudz kas jau bija piemirsies. Sanāca necerēti labi.”
Arī Aigars Krēsla izcēla koncerta īpašo formātu: “Sajūtas ir ļoti labas. Mums bija neierasti plaša telpa improvizācijai sarunu daļā, kas mūsu koncertos parasti nenotiek, tāpēc varējām tikai nojaust, kā viss izdosies. Šķiet, beigās viss izdevās tieši tā, kā bijām iecerējuši. Paldies apmeklētājiem par atsaucību un līdzdalību.” Aigars Grauba piebilst: “Optimisms, iedvesma un aizkustinājums 100% tīrā veidā!”
“Arheoloģija” koncertprogrammā uz skatuves sastopas četri grupas Jumprava dalībnieki – trīs Aigari un Ainars, kas bez mītiem un bez bruņām, atklāti dalās stāstos par laikiem, kad tehnika lūza, idejas dzima eksplozīvi un pasaule vēl nebija digitāla, bet patiesa. Programma izskan pusakustiskā, intīmākā skanējumā, kur līdzās labi zināmām dziesmām atklājas arī retāk atskaņoti skaņdarbi, ļaujot sadzirdēt ne vien melodiju, bet arī pieredzi un laiku starp notīm. Tas ir dzīvs, mainīgs vakars ar vietu sarunai, atmiņām un pārdomām, kur klausītājs kļūst par notikuma daļu, kopā ar māksliniekiem veidojot atmosfēru un atklājot, kāpēc šīs dziesmas joprojām skan un ko tās nozīmē šodien.
