Kā jau daudzi no mums, arī es vakaros mēdzu vienkārši paņemt telefonu rokā un bez īpaša mērķa pāršķirstīt “TikToku”. Video pēc video, viens smieklīgāks par otru, kāda recepte, kāds dzīves ieteikums un tad… kaut kas tāds, kas lika nevis atkal pāršķirt uz nākamo video, bet iedziļināties mazliet vairāk.
Šoreiz tas bija video, kurā pavisam atklāti tiek piedāvāta iespēja iegādāties autovadītāja apliecību. Bez mācīšanās, bez eksāmeniem, bez gaidīšanas. Turklāt nevis tikai vienu kategoriju, bet pat visas.
Eh, ja es to būtu zinājusi laikā, kad pati kārtoju autovadītāja apliecību… joks, protams, neko nemainītu pret to, kādu pieredzi ieguvu, kārtojot tiesības godīgā ceļā.
Taču mani ieinteresēja tas, cik tad patiesībā izmaksā šāds “pakalpojums” un kā vispār notiek šāda veida darījumi. Vai tas ir vienkāršs krāpšanas mēģinājums, vai aiz tā slēpjas reāla iespēja iegādāties autovadītāja apliecību?
Lai to noskaidrotu, nolēmu sazināties ar šī pakalpojuma piedāvātājiem e-pastā, jo profila aprakstā bija norādīts, ka saziņai jāizmanto tieši šis kanāls. Viņi man skaidroja, ka B kategorijas autovadītāja apliecību iespējams iegādāties par 850 eiro. Savukārt par D un CE kategorijām kopā tika prasīti 2400 eiro.
Taču, ja vēlies savā kontā iegūt visas kategorijas, cena pieaug līdz pat 13 tūkstošiem eiro.
Vienlaikus tika norādīts, ka ieteicams sākt ar B kategoriju, jo pēc tās “reģistrēšanas datubāzē” pārējo kategoriju iegūšana būšot vienkāršāka.
Nākamais solis bija piedāvājums turpināt sarunu ārpus e-pasta, izmantojot saziņas vietni “Whatsapp”, lai varētu uzsākt failu reģistrēšanu CSDD datubāzē. Šim solim gan es nepiekritu.
Kad jautāju, cik ilgi šāds process aizņem, man tika atbildēts, ka tiesības iespējams “nokārtot” 10 līdz 15 dienu laikā.
Turpinot sarunu, tika arī norādīts, kāda informācija nepieciešama, lai šo procesu uzsāktu. No manis tika lūgts nosūtīt personas dokumenta – pases vai ID kartes – fotoattēlu, portreta foto, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, kā arī paraksta attēlu uz tukšas papīra lapas.
Šajā brīdī kļūst skaidrs, ka cilvēks, nosūtot šos datus, faktiski atdod visu savu personīgo informāciju. Ar šādiem datiem iespējams ne tikai izveidot dažādus “dokumentus”, bet arī izmantot šo informāciju krāpnieciskiem mērķiem.
“Tiesību” pārdevēji precizēja arī maksājuma nosacījumus. Man tika norādīts, ka, lai uzsāktu procesu, nepieciešams iemaksāt 400 eiro depozītu.
Tāpat tika sniegta informācija, ka maksājums jāveic uz konkrētas personas vārda – Rufina Maria, vai arī uz kaut kādu mistisku Luksemburgā bāzētu uzņēmumu.
Papildus tam tika skaidrots, ka pēc procesa pabeigšanas es saņemšu gan autovadītāja apliecību plastmasas kartes formāta, ko izmantot ceļojot, taču Latvijā man būs jāizmanto papīra apliecība. Tas gan ir interesanti – manas tiesības tagad būs papīra formātā.
Atļāvos arī paprasīt papīra bildi. Lūk, kā šīs “tiesības” izskatās. Turklāt, tās darbošoties visās Eiropas valstīs.
Ir skaidrs, ka šis ir krāpniecisks mēģinājums. Solījumi par ātru rezultātu, maksājums uz privātpersonas vārda un pieprasītā personīgā informācija liek būt īpaši piesardzīgiem.
Jāņem vērā, ka šādas darbības var tikt vērtētas saskaņā ar Krimināllikuma 275. panta pirmo daļu – par dokumenta, kas piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem, zīmoga vai spiedoga viltošanu, kā arī par viltota dokumenta, zīmoga vai spiedoga realizēšanu vai izmantošanu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Jāatceras, ka atbildība šādos gadījumos var iestāties ne tikai piedāvātājiem, bet arī tiem, kuri šādus dokumentus iegādājas vai izmanto.
